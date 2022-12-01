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就愛吃冰淇淋　時髦女行竊市場物品2500元被逮

▲40歲陳姓女子涉嫌在百貨公司超市行竊食品等物，被店家報請警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲40歲陳姓女子涉嫌在百貨公司超市行竊食品等物，被店家報請警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲陳姓女子趁百貨公司人員忙於招呼客人結帳疏於注意之際，前往地下二樓市場趁機行竊，經店家清點發現物品數量短缺，於11月26日至市警第二分局南門派出所報案，警方循線將陳女傳喚到案，起獲知名品牌冰淇淋4盒、各類巧克力、餅乾等4包、鮮果汁及密封盒1個等價值約2500元物品，全案後依竊盜罪嫌送辦。

▲40歲陳姓女子涉嫌在百貨公司超市行竊食品等物，被店家報請警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局據報，經員警與店家一同查看監視器，逐一過濾可疑人等，終於發現1名衣著時髦、高跟鞋及手提名牌小包之女子涉有重嫌。再經員警沿線積極以車追人，於11月30日下午4時許，將該名40歲涉嫌行竊的陳姓女子帶回，並起獲行竊所得之知名品牌冰淇淋4盒、各類巧克力、餅乾等4包、鮮果汁及密封盒1個等物品，價值約2500元。

員警調查發現，穿著時髦亮麗且手提名牌小包之陳姓女子，是利用中午時分店員分批用餐，人力較單薄之際，於市場內四處走動並行竊，行竊中並不時轉頭查看店員有無注意，趁機將物品放入手提袋內，且陳女對冰淇淋情有獨鍾，單冰品就偷了大、小各兩桶，事後未經結帳逕自離去。員警30日起獲相關行竊之物，也深怕冰淇淋不耐高溫融化，也急忙聯繫店家來領回，全案調查後將陳女依竊盜罪嫌送辦。

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