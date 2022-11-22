玩Switch一揮手「手把噴飛」砸中電視　碎成蜘蛛網！屋主傻愣7秒

記者施怡妏／綜合報導

Switch的手把上都會有一條綁繩，讓使用者可以套在手上，避免玩得太激動，將手把噴射出去，不過這名女網友崩潰表示，到朋友家玩Switch打網球太激動，一揮手手把就噴出去，剛好砸中電視，螢幕的右側碎成蜘蛛網，所有人愣在原地5秒，她自嘲自己是「手殘界達人」，也準備賠一台新電視給好友。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，貼出一段監視器畫面，到好友家玩Switch，打網球時太激動，一個畫圈揮手，手上的手把就噴出去，剛好砸中電視，上一秒還開心笑著，下一秒表情震驚張開嘴，周圍的人全傻眼了，所有人看著電視愣住，站在原地定格5秒。

接著，屋主走上前，用手摸了電視碎掉的地方，她則是不敢相信一直用手摀著嘴巴，原PO表示，砸到的當下已經做好心理準備要賠償一台電視，「錢包直接瘦」，手把是另一個朋友的，忘記帶腕帶釀成悲劇，提醒大家綁繩、腕帶一定要綁，防護措施要做好，「居然可以手殘到這種地步，我下次一定自備掛繩掛滿，不然就是綁手的綁好綁滿，對Switch開始有陰影了」。

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▲螢幕碎成蜘蛛網。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

貼文一出，網友們笑翻，「有換新的理由了」、「好想看有聲音的版本喔，是不是砸壞當下大家都倒吸一口氣哈哈哈」、「這一敲，小朋友即出走」、「難怪每次玩Switch一直跳提醒要綁好掛繩」、「手把飛的同時，小朋友也跟著一起飛了」、「Switch其實是電視廠派來的臥底」、「別篇都是小孩打的，這篇是大人」。也有網友安慰，「錢能解決的都是小事啦」。

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