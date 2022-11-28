夜闖珠寶玉石行行竊！賊觸動警鈴慌逃　警過濾上百對象鎖定逮捕

▲台南市警二分局查獲涉嫌侵入珠寶玉石行行竊的陳姓男子，並起獲安非他命毒品送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

33歲吳姓慣竊騎乘機車至民族路段，徒步侵入一間珠寶玉石行，並先剪斷破壞監視器線路後四處搜刮，計竊取櫃檯現金12萬元及物品後逃逸，吳嫌逃離時觸及警報聲響，被害人發現報警處理，市警二分局警方過濾上百對象鎖定吳嫌，27日下午將他緝獲，並起獲安非他命毒品，全案偵訊後依毒品、竊盜等罪送辦。

二分局海安派出所所長何家慶及鑑識小組案發後立即到場勘驗，也即成立專案小組全力偵辦。經多日比對周邊行經之人車，逐一過濾身分及行經方向，鎖定有毒品、竊盜紀錄的33歲吳姓慣竊涉有重嫌。

警方查出，吳嫌11月20日凌晨四處尋找犯案目標，4時許發現商家門窗未緊閉乃侵入行竊。其雖剪斷監視器線路，殊不知影像仍傳送店家雲端備份。在其行竊中觸動警報聲響慌忙離去，案經二分局成立專案小組，全力過濾周邊行經之人車，從身分、特徵逐一比對上百名對象資料，也為博愛所所長陳柏文一眼認出及提供吳嫌之短髮特徵後，並清查其所使用車輛及活動動線後鎖定其涉有重嫌。

員警持搜索票於27日下午在其台南市府前路的住處，趁其返家時將其逮捕，也當場於其外套口袋內起獲第二級毒品安非他命1包1.02公克，但行竊所得之金錢均已花用殆盡，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌送辦。

第二分局表示，民眾對住處或營業場所之防竊措施，除門窗應注意是否老舊破損外，另可添加裝設感應燈光、警報聲響及監視器等均可增加防竊效果，以防宵小趁機犯案，如有問題亦可聯繫警方到場作防竊諮詢及建議。