「我對陳時中沒任何心疼」　周玉蔻爆氣：他害人「至少害到我」

▲陳時中 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻8日在節目《新聞放鞭炮》中火力全開，猛轟這次九合一選舉征戰台北市長敗北的陳時中。她在讀網友留言時，看到有人說「替陳時中感到不值跟疼惜」，讓她火冒三丈，認為應該也要替周玉蔻心疼，自己對陳時中是沒有任何心疼，「我覺得他有犯錯，我一直很介意，總有一天會把他的錯講清楚，他害人至少害到我」。

周玉蔻早上在節目中大爆氣，對於陳時中的競選團隊，她砲轟，現在每個人都躲起來療傷，還這麼多天，大男人真是沒有出息，民進黨這些官在幹嘛，吃飽了是不是，執政之後臭毛病，不敢打仗，每天在那邊穿西裝還說愛與包容。

周玉蔻說，前幾天有一個媒體人的餐會，現場一位資深的社會記者一直不講話，她問說幹嘛不講話，這位資深記者說，他選前就看到民調，陳時中沒有輸很多，陳時中一直被打，最後還講「愛與包容」，應該要反霸凌、反污衊，民調下跌的關鍵就是在「愛與包容」之後。

周玉蔻認為，陳時中不想知道發生什麼事，都70歲了，或許沒有政治選舉企圖，但自己犯了什麼錯，競選團隊用錯什麼人，視覺形象發生什麼事，這些不能檢討一下嗎？「陳時中競選團隊不是政治人物，發生什麼事不能檢討，還說他要進內閣，內閣個屁！」

周玉蔻說，陳時中競選團隊就聽命幾個人，還一直說互相尊重，結果就兩頭空，「我只講50%，把我惹火了，我就把剩下50%全部講出來！」她說，被打成這樣，就像拳擊賽一直被打在地上，一直爬不起來，「笑死人了！沒出息」。

隨後，周玉蔻在讀網友留言時，看到有人說「替陳時中感到不值跟心疼」，讓她更是火冒三丈，「拜託！你也應該替李醫師跟蔻蔻姐不值跟心疼吧！」她說，自己對陳時中是沒有任何心疼，陳時中有犯錯，讓她一直很介意，總有一天會把錯都講清楚，「他害人，至少他害到我」。