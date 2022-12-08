周玉蔻狂轟陳時中團隊「笑死沒出息」　「還說他進內閣！內閣個屁」

▲陳時中 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人周玉蔻8日在節目《新聞放鞭炮》中，向這次九合一選舉征戰台北市長敗北的陳時中喊話，應該檢討自己犯了什麼錯，競選團隊用錯什麼人，視覺形象發生什麼事，「還有說他要進內閣，內閣個屁！」她氣憤地說，陳時中競選團隊就聽命幾個人，就一直說尊重然後兩頭空，「像拳擊賽一直被打在地上，一直爬不起來，笑死人了沒出息」。

對於陳時中的競選團隊，周玉蔻砲轟，現在每個人都躲起來療傷，還這麼多天，大男人真是沒有出息，民進黨這些官在幹嘛，吃飽了是不是，執政之後臭毛病，不敢打仗，每天在那邊穿西裝還說愛與包容。

周玉蔻說，前幾天有一個媒體人的餐會，現場一位資深的社會記者一直不講話，她問說幹嘛不講話，這位資深記者說，他選前就看到民調，陳時中沒有輸很多，陳時中一直被打，最後還講「愛與包容」，應該要反霸凌、反污衊，民調下跌的關鍵就是在「愛與包容」之後。

周玉蔻認為，陳時中不想知道發生什麼事，都70歲了，或許沒有政治選舉企圖，但自己犯了什麼錯，競選團隊用錯什麼人，視覺形象發生什麼事，這些不能檢討一下嗎？「陳時中競選團隊不是政治人物，發生什麼事不能檢討，還說他要進內閣，內閣個屁！」

周玉蔻說，陳時中競選團隊就聽命幾個人，還一直說互相尊重，結果就兩頭空，「我只講50%，把我惹火了，我就把剩下50%全部講出來！」她說，被打成這樣，就像拳擊賽一直被打在地上，一直爬不起來，「笑死人了！沒出息」。