防疫被潑髒水？周玉蔻籲陳時中「站出來討公道」：大男人真沒出息

▲周玉蔻認為陳時中應站出來討公道。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

民進黨籍台北市長落選人陳時中九合一大選失利，資深媒體人周玉蔻認為，選舉過了，應回頭檢討改進，不能因陳時中選輸就抹滅防疫團隊的努力，呼籲他應站出來成立辦公室討公道，針對過去遭受到的抹黑做澄清。「對的事情就要站出來爭取到底，還愛與包容咧？」更怒轟「大男人真沒出息。」

周玉蔻今在節目《新聞放鞭炮》中指出，選舉過了應該再做一個系統性的檢討，不能因敗選而抹煞防疫團隊的努力。她表示，若她是陳時中，就會寫一篇書或是論文來澄清選前遭受質疑的東西，還他清白。

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「選輸沒什麼，但真理總該講清楚，但我們現在沒看到！」周玉蔻表示，現任衛福部長薛瑞元及指揮中心指揮官王必勝都被政治性貼上標籤，而陳時中也比較低調，「高端、3＋11究竟怎麼回事？這麼簡單科學數據就可以澄清的事情，為什麼不做強力辯駁？這些事情就這樣在一次選舉中定調耶。」

針對疫苗買賣、擋BNT等事，周玉蔻也認為指揮中心應該更積極要求陳時中站出來說清楚、講明白。「否則我們的防疫就在一次選舉被打到趴欸？」

周玉蔻認為，陳時中現在應成立一個辦公室，將所有問題、所有科學證據或找專家人士，把受到的抹黑及委屈全部做說明。並直言，事後來看這些事，是陳時中跟競選團隊錯估了人民解讀能力，「不能怪人民，因為人民不是高級買家，人民是生命體，但這件事情不能就此罷休。」

周玉蔻表示，3＋11的決策過程、去年5月發生什麼事，BNT疫苗爭議等，應該要理直氣壯地說出來，「對的事情就要爭取到底，被人揍成那樣還愛與包容咧？」

她更怒轟陳時中團隊根本是悶葫蘆，「現在每個人都躲起來在療傷，還療那麼多天咧，大男人真沒出息！民進黨這些官在幹嘛？吃飽了是不是？執政之後臭毛病，不敢打仗，每天在那邊穿西裝愛與包容。」