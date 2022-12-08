通往異世界的地下道再見了！　「台南百慕達」12／27永久封閉　

▲因應台南鐵路地下化工程施工，東區東門陸橋將於12月27日起全面封閉施工8個月，東門陸橋機車地下道則將永久封閉，不再開放通行。（圖／翻攝鐵道局）

記者林悅／台南報導

因應台南鐵路地下化工程施工，東門陸橋將於12月27日起全面封閉施工8個月，而東門陸橋機車地下道則將永久封閉不再開放通行，消息曝光後引起網友熱議，因這條機車地下道是市區橫跨鐵路系統的主要交通幹道，是許多民眾每天必經之地，車流量龐大加上該地下道幽暗狹長，又有3方匯流分隔島，被台南人稱為「恐怖地下道」或是「台南百慕達」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市東門陸橋機車地下道，因設計的關係，地下道幽暗狹長，又有3方匯流的分隔道，被台南人稱為「恐怖地下道，像一條通往異世界的地下道。（圖／翻攝自臉書台南式Tainan Style，下同）

鐵道局南工處公告，為辦理地下化工程C213標林森站路段地下化工程施工需要，12月27日起辦理東門陸橋（含機車地下道）封閉施工。工期預計8個月，未來施工完成後，原橋將會恢復通行，屆時汽機車都能上陸橋，直到南鐵地下化通車，陸橋才會功成身退。

東門陸橋機車地下道，為台南市市區橫跨鐵路系統的主要交通幹道之一，東門陸橋含機車地下道封閉施工期間，施工單位除進行橋墩位置調整，及橋面板拆除重建後，屆時將再恢復陸橋通行，到時汽車與機車可以一同行駛在陸橋上，就像另一處長榮路臨時鋼便橋般，提供民眾往來通行功能，直到鐵路地下化工程完工通車後，陸橋才會拆除，但東門陸橋機車道12月27日起就永久封閉，正式走入歷史。

東門陸橋封閉施工訊息發布後，引起網友熱議：「真的是滿滿的回憶」、「這裡就是一種機車是次等的感覺，汽車走天橋，機車走又暗又小的車道，一邊的出入口處常常有一堆違規的在那裡回轉，自己也有很多次差點撞到～所以才會原來畫雙黃線，然後又增加防撞桿」、「騎這裡感覺壓迫感很重…」、「以前還騎腳踏車進去，現在騎機車進去覺得壓力好大」、「一條感覺就是要通往異世界的地下道，雖然交巔峰時間很危險但也很有趣，希望台南能越來越好，懷念的放心裡就好」、「很棒啊！那條地下道騎起來很恐怖！」、「早該拆了，雖然是台南回憶，但是每次騎，橋墩都感覺好低、都感覺怕橋塌下來，超害怕…」、「神奇台南人之地下道要封了…」。

惟也網友感到不捨：「學生時期和同學一起逛書局必經的路段，充滿回憶」、「恐怖的回憶…又暗又擠，每次經過都以為突然有個時空隧道，跑到中國了」、「台南人準備迎接交通黑暗期」、「我從小長大的地方（東門）路橋」、「陪我長大的狗洞要消失了」、「真的回憶欸！又少一個可以聽管聲的地方了」、「我要哭了 每天都從這裡上班ㄟ」、「真的是回憶又少一，去台南必騎的路」、「歲月的足跡，留給後人說」、「各種台南回憶掰了！哀傷」、「我覺得我下次回到台南市區應該不知道怎麼騎了！好多陸橋拆光光，都是滿滿回憶」、「各種台南回憶要掰了...有點哀傷」「準備迎接交通黑暗期」…。