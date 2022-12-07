台南西羅殿天公爐埋生雞腿！台中男落網　惡搞理由曝光：還願

記者林悅／台南報導

台南市南勢街西羅殿，11月27日凌晨遭1名男子在天公爐埋入生雞腿，還噴米酒，台南市警二分局警方據報，深入調查查出台中1名30歲呂姓男子涉案，經前往台中將他傳喚到案，呂男辯稱他係為「還願」才會將生雞腿埋在天公爐，全案訊後將依公然侮辱廟宇罪嫌，將全案函送台南地檢署偵辦。

▲涉嫌在台南市南勢街西羅殿天公爐埋生雞腿的呂姓男子，被市警二分局前往台中其住處將他傳喚到案，呂男辯稱他係為「還願」才埋生雞腿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，11月29日上午，南勢街西羅殿工作人員清理大門天公爐時，發現一支生雞腿，經調閱監視器查看，發現一名陌生男子發現於27日凌晨2時許，有1名男子在該廟祭祀香爐內插入雞腿，並有噴吐疑似米酒之情事，員警受理後即展開積極偵辦，並調閱沿線監視器以查明男子身分及釐清動機。

二分局副分局長李忠憲指出，該名涉案男子之行為，恐將涉犯刑法246條，「對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。」

警方經連日調查，查出1名30歲的呂姓男子涉嫌重大，經派員前往呂男位於台中的住處將他傳喚到案。初步了解，呂男坦承犯行，並表示這是為了「還願」才會搭火車南下台南，前往西羅殿埋生雞腿。全案將依公然侮辱廟宇罪函送台南地檢署偵辦。

民俗專家廖大乙指出，下降頭是要改變人的運勢、或是破壞風水，下降符者要對天發下「孤」、「貧」、「賤」等重誓。該名男子在香爐埋入生雞腿確實是屬降符的一種，最主要用意是要「破壞」神威，再加上噴灑米酒則是加速威力，但降頭術一旦「見天」被挖出，降術就破功，威力也會反撲到下降者。

廖大乙強調，有可能該名男子是宗教狂熱分子，要用降符術挑戰神威，沒想到西羅殿神威顯現，讓這名怪客立刻現形，也奉勸時下民眾，舉頭三尺有神明，心誠則靈，切勿違背正道行事，否則恐遭來厄運。