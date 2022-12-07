台南拚幼教！　黃偉哲宣布兩所非營利幼兒園開幕

▲台南市接連成立2所新設的非營利幼兒園開幕，提供2-5歲幼童就讀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市12月初接連有2所新設的非營利幼兒園開幕，提供2-5歲幼童就讀，一所是南科園區內的「聯苑員工子女非營利幼兒園」，可招收212位幼生；另一所則是安南區的「台南市中信員工子女非營利幼兒園」，可招收108名幼生。非營利幼兒園在政府與民間的共同努力下，用優質且平價的教保服務，替父母減輕育兒的負擔。

黃偉哲表示，持續提供平價教保服務，協助父母照顧下一代，是擔任市長迄今持續努力的目標。下一個四年，將會持續規劃推動平價化教保政策，無論是增設公托、公幼，或是與民間合作設置非營利幼兒園，市府會持續扮演爸媽的隊友。

對於企業、民間社團，接連在台南設置非營利幼兒園，黃偉哲指出，這反應企業看好台南，欲照顧員工子女的決心。他感謝南科管理局、晶圓代工大廠聯電及彭婉如文教基金會攜手合作開辦「聯苑」，解決園區從業人員幼兒托育的需求。還有中信金融管理學院創設「中信」非營利幼兒園，且開放招收周邊社區幼生，甚至還加開幼童專車接送路線，接送鄰近南科、科工區等地的孩童。

台南市教育局表示，在黃偉哲市長的支持下，111學年度台南共新設3所員工子女非營利幼兒園，共可增收17班385名幼生。而全市累計已有15所非營利幼兒園，可招收2,112名幼生。

預計至2024年可再增設5所，可增收982名幼生，可持續提升照顧幼生的量能。此外，非營利幼兒園的收費每月不超過2千，第二胎不超過1千，第3名以上子女及中低收入戶可免費就讀，持續減輕家長的育兒負擔。