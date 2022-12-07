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黑金疑似操控台南議長選舉　陳秋萍：沒有真相拒絕替黑金背書

▲台南市正副議長選舉，引發黑道介入爭議，民進黨籍台南市議員陳秋萍表示，她拒絕替黑金背書。（圖／陳秋萍提供）

▲台南市正副議長選舉，引發黑道介入爭議，民進黨籍台南市議員陳秋萍以「關鍵時刻」所播邱莉莉陣營集會畫面，佐證民進黨台南市議會黨團動作頻頻。（圖／陳秋萍提供）

記者林悅／台南報導

台南市正副議長選舉，引發黑金介入爭議，民進黨籍台南市議員陳秋萍表示，她拒絕替黑金背書，並質疑黑金疑似介入台南市議長、副議長選舉，「這太恐怖了！」

陳秋萍指出，88槍事件真相未明，且在地方基層、網路、媒體都大量討論，此事已經造成負面影響，88槍的陰影，已經影響了2022的台南選舉，難道要讓黑金又繼續影響2024總統大選嗎？

陳秋萍說，從被《關鍵時刻》節目曝光的所有畫面來看，她呼籲民進黨中央應該要求台南市議會黨團停止所有的動作，立即進行調查，當地方有可能被黑金勢力把持的時候，黨中央不能視而不見，用黨紀公然挺黑金，請問「我們要如何向選民說我們有反省的決心？民進黨真的不能說一套做一套」。

民進黨中執委郭再欽首度回擊，認為扯黑金是為跑票做鋪陳。郭再欽7日發表聲明：「我是忠貞的民進黨員。針對最近的槍擊案與相關討論，我認為與事實不符，有必要向社會大眾報告，以正視聽。」

郭再欽說，首先，他認識郭信良和陳亭妃這對政治盟友長達1、20年，他們平常沒說過我是黑金，現在突然說我是黑金，這很不合常理。槍擊案發生後，郭信良和陳亭妃沒有譴責施暴的開槍者，卻用一堆政治陰謀論來抹黑我，甚至牽扯到議長和未來市長的選舉。「我必須說，無論郭信良要選議長，還是陳亭妃要選市長，這些都與我無關，郭信良和陳亭妃不要把我當假想敵，也不用浪費時間批評我。」

對於郭信良，郭再欽自稱多次情義相挺，不只是借錢，還展期延票十幾次，這段期間郭信良也沒說過我黑金，一次都沒有。對於槍擊案，他光明磊落，已經到地檢署說明，檢方也對特定涉案對象發布通緝，應該尊重檢調辦案進度，他也比任何人都希望找出真兇和真相。

郭再欽認為，反倒是郭信良和陳亭妃不斷以各種陰謀論急著帶風向，「到底在心虛什麼？」陳亭妃一直說要把人找回來，但4年前卻是陳胞妹在內的議員跑出去、脫黨跑票，還把民進黨罵了一頓。「今天你們對我和民進黨的種種攻擊和手段，是不是又要為再次跑票而鋪陳，郭信良和陳亭妃有必要向社會大眾交代清楚」。

據了解，台南學甲88槍槍擊案涉案槍手孔祥志被南檢發布通緝而曝光，但槍擊原因眾說紛云，流言四起，指出本案幕後疑與光電龐大黑金利益有關，更影射槍手開槍示警原因指向郭再欽。

台南市第3屆議長郭信良，係脫黨以無黨籍身分與民進黨團推派的議長人選邱莉莉競爭，郭信良在國民黨、無黨及立委陳亭妃、部分民進黨市議員支持下，翻盤擊敗原本十拿九穩的邱莉莉，贏得議長寶座。

12月25日下屆市議長選舉，民進黨台南市議會黨團，擬再推舉邱莉莉參選第4屆議長，惟欲尋求連任的郭信良也積極爭取民進黨團的支持，並認為郭再欽支持邱莉莉，而88槍槍擊案幕後牽扯黑金利益，槍擊案真相不明，將影響下屆議長選舉，使雙方陣營為此爭執不休。

88槍槍擊案目前不僅僅是治安事件，更是政治事件，郭信良陣營希望透過民進黨中央，協調台南市民進黨正、副議長人選，而不是直接由現在的台南市民進黨團推舉產生，以免破壞團結，要求應等待黨中央督導小組產生之後才能進行相關正副議長的討論。惟邱莉莉陣營則認為應及早由民進黨市議會黨團推舉決定正副議長人選，不應再協調人選；綠營為爭台南市議會議長龍頭寶座，邱、郭陣營互不相讓形同水火。

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