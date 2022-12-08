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3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲　低溫下探12℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲東北風影響，宜蘭山區已有豪雨發生，今(8)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到東北風影響，氣象局針對基隆、新北發布豪雨特報；宜蘭大雨特報。白天東北季風略減弱，氣溫略升不過仍濕涼。明天起東北季風逐日增強，下周三有接近冷氣團強度的強冷空氣南下，低溫下探12度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日東北季風略減弱；北台灣有局部雨，花東亦有局部短暫雨的機率，苗栗以南晴朗穩定；氣溫略升，北台濕涼，中南部早晚涼、日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖；各地區平地氣溫：北部16至23度，中部15至30度，南部16至31度，東部15至30度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今日東北季風略減弱；北台灣有局部雨。

明日至下周一(9至12日)「東北季風」逐日增強；周五、六氣溫僅微幅下降，北台濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；下周日、一氣溫再降；北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。下周二(13日)「東北季風」略減弱，氣溫略升。五天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。

下周三(14日)入冬以來最強冷空氣南下(左圖)，強度很接近「大陸冷氣團」定義(台北測站≦14度)？北台平地最低氣溫約可降至12度；美國(GFS)模式則模擬得更強(右圖)。不過，皆為模式第7天的模擬，有「不確定性」，應密切觀察模式調整。

▼最新(7日20時) 歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下週三(14日)20時強冷空氣南下，850百帕0度線通過東海南部，離台灣較遠(左圖)。美國(GFS)模式則模擬得更強，850百帕0度線，離台灣較近(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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