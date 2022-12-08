　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯沒發瘋！　普丁警告「核武威脅」升級：但我們不會先動手

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁7日坦承，核武戰爭的威脅正在升高，但俄羅斯沒有發瘋，不會先動手使用核武，「我們不會在全世界把這種武器當作剃刀那樣揮舞。」

根據BBC報導，普丁（Vladimir Putin）在克里姆林宮人權委員會上表示，俄羅斯只會在面對攻擊時使用大規模殺傷性武器；他強調，現在核武威脅正在增長，隱瞞這個事實是錯誤的，但俄羅斯在任何情況下，都不會先動手使用，「我們沒有瘋掉，我們知道核武是什麼，我們不會在全世界把這種武器當作剃刀那樣揮舞。」

他還提到，俄羅斯擁有全世界最現代、最先進的核武，同時批評美國在其他國家的領土上部署核武，比俄國做得還過頭，「俄羅斯沒有在他國領土上設置核武，包括戰略核武，但美國人有部署在土耳其和其他歐洲國家。」

從俄羅斯2月入侵烏克蘭至今已超過9個月，普丁表示，俄羅斯對烏克蘭的「特殊軍事行動」（special military operation）可能會是漫長的過程，但也強調目前沒有必要再展開軍事動員。

►俄飛彈猛供電網　基輔今冬恐面臨「末日」！市長籲民眾做撤離準備
►北約：俄軍「凍結戰爭」拖過冬季　明年春季重啟攻勢
►時代2022年度風雲人物公布　澤倫斯基和「烏克蘭精神」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
妹子深蹲一半倒地猝死！　驚悚影片曝光
「廖科溢地下女友」1年輸給秦綾謙8天！　女主播戳破盲點
「禽獸專業戶」男星斷指改當保全！　收入曝光
獨／廖科溢遭爆劈5女！鹹濕撩妹術曝光　吳怡農為非核家園嗆記者
廖科溢是誰？婆媽殺手「帥又有口才」　曾奪2座金鐘
「艋舺阿龍炒飯」無預警停業！　老闆：撐不下去了
被台灣公部門封殺！他一翻「小紅書4.9顆星」震驚　真實評價曝
快訊／高雄史無前例「跨年跨2次」　重磅卡司曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

俄羅斯沒發瘋！　普丁警告「核武威脅」升級：但我們不會先動手

南韓貨運罷工第15天　政府下令鋼鐵、石化司機「強制開工」

機場X光又掃到動物身影　安檢員發現「寵物犬被塞在背包」傻眼

妹子深蹲一半猝死！轉頭下秒「全身僵硬」臉砸地　驚悚瞬間曝光

哈利梅根出席晚宴　遭當眾狠嗆「摧毀王室感想如何？」尷尬片瘋傳

8歲童墜122公尺廢井「卡20多小時無反應」　挖土機開挖絕命搶救中

梅西「最信任的他」將傷癒復出！　阿根廷晉級4強機率曝光

美國多快能夠「不依賴」台灣晶片？　英特爾執行長：永遠無法

90歲阿公連續勃起！醫示警「男性硬超久」別高興：恐成永久性障礙

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

6旬伯進電梯整個人擋門口！　老翁拍肩被無視硬鑽反挨揍

姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

俄羅斯沒發瘋！　普丁警告「核武威脅」升級：但我們不會先動手

南韓貨運罷工第15天　政府下令鋼鐵、石化司機「強制開工」

機場X光又掃到動物身影　安檢員發現「寵物犬被塞在背包」傻眼

妹子深蹲一半猝死！轉頭下秒「全身僵硬」臉砸地　驚悚瞬間曝光

哈利梅根出席晚宴　遭當眾狠嗆「摧毀王室感想如何？」尷尬片瘋傳

8歲童墜122公尺廢井「卡20多小時無反應」　挖土機開挖絕命搶救中

梅西「最信任的他」將傷癒復出！　阿根廷晉級4強機率曝光

美國多快能夠「不依賴」台灣晶片？　英特爾執行長：永遠無法

90歲阿公連續勃起！醫示警「男性硬超久」別高興：恐成永久性障礙

陳昇痛失親人故友　見昔日合影...當場落下男兒淚！

姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

貿協2022年亞太商機日歲末壓軸　465場洽談估商機5千萬美元

劉得金／兵役役期若要延長　別再用老瓶裝新酒

元旦連假難逃塞車！公總祭公共運輸優惠　「86條國道客運85折」

孫興慜私人教練開嗆！　怒批「南韓足球將沒有未來」

把家庭成員踢出群組「萬張旅遊生活照沒了」　連襟崩潰求償50萬

FTX創始人疑操縱加密貨幣價格　外媒：美國檢察官正著手調查

邱國正稱不認識　吳怡農不氣餒：進入國會很快讓他認識

暴衝人行道撞8車！零時工坐在機車上遭撞死　21歲毒駕男被起訴

國際熱門新聞

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

「吞劍大師」嘴插5劍GG了　肺、肝刺穿險喪命

體脂12%！肌肉男神被爆性愛片外流

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

三寶雙殺　騎士超車撞飛單車再KO同伴

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

C羅坐板凳　親姊怒轟教頭：羞辱人！

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

德親俄復辟帝制組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

秘魯總統彈劾投票前解散國會　並實施全國宵禁

等不到俄烏停火　普丁：可能在烏克蘭長期作戰

基輔今冬恐面臨「末日」　市長呼籲民眾做撤離準備

更多熱門

相關新聞

基輔今冬恐面臨「末日」　市長呼籲民眾做撤離準備

基輔今冬恐面臨「末日」　市長呼籲民眾做撤離準備

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，如果俄羅斯繼續空襲烏克蘭的基礎設施，基輔今年冬天恐怕面臨「末日」，雖然目前還沒陷入危急狀況，但民眾應該做好隨時撤離的準備。

等不到俄烏停火　普丁：可能在烏克蘭長期作戰

等不到俄烏停火　普丁：可能在烏克蘭長期作戰

日本將確保反擊能力　研擬美日聯合運用計畫

日本將確保反擊能力　研擬美日聯合運用計畫

北約：俄軍「凍結戰爭」拖過冬季　明年春季重啟攻勢

北約：俄軍「凍結戰爭」拖過冬季　明年春季重啟攻勢

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

關鍵字：

烏俄戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武普丁

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

廖科溢爆聊8天閃婚　9年前妻發聲

NBA最正女記者確定來台！在球場都穿兩截式低胸

垃圾車奪她兒命：打開屍袋才知是真的　行車紀錄器竟消失

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面