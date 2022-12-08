日本將確保反擊「敵方基地」能力　研擬美日聯合運用計畫

▲日本將修訂新法，擁有攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」。圖為12式反艦飛彈。（示意圖／JGSDF）

文／中央社

日本政府本月將完成國家安全保障戰略等「安保3文件」的修訂，打算在文件中記載擁有攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」，日本並將首度研擬與美軍合作的聯合運用計畫。

日本經濟新聞報導，日本這個月將完成安保3文件修訂，正式確定日本擁有反擊能力一事。之後，日本將與美軍協商制訂有關反擊能力的聯合運用計畫。

反擊能力是指可以攻擊敵方飛彈發射據點等的能力，日本希望以美軍衛星掌握到的標的資訊為基礎，提高反擊的精準度。

這將是日本首度與美軍擬定有關反擊能力的聯合運用計畫。面對企圖改變國際秩序勢力，日本將與同盟國等團結因應，美日聯合運用計畫也將成為提升美國主張「統合嚇阻」的具體案例。

日本政府的說明指出，反擊對象鎖定在「軍事目標」。

日本目前能偵測他國領域內標的的能力還很低，以衛星等監視他國動向的系統也不似美國那般充實，如果要反擊，在情報蒐集、監視、偵察等方面不得不仰賴美軍的合作。日本認為有必要擬定與美軍合作的運用計畫，事先取得美軍情報等確認敵方將攻擊日本的狀況，才能進行反擊。

日本政府正研議將國產飛彈改良為長程飛彈或引進美國製的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）。待聯合運用計畫擬定，引進長程飛彈後，日本將與美國實施實戰性質的聯合演訓，依運用計畫按表操課確認程序。

日本將擁有反擊能力，計畫重新建構飛彈防禦體制，將現行以攔截飛彈為主的「總合飛彈防空」策略改為美軍正推動的「整合防空反飛彈」（Integrated Air and Missile Defense，IAMD）策略。

對於彈道飛彈、巡弋飛彈或無人機等來自空中的威脅，IAMD是可運用陸海空或太空、網路等各種手段，由指揮控制系統下令進行最適當的空中攻擊，包含針對敵方飛彈基地的反擊在內。

日本將在安保3文件內記載建構IAMD一事，然後也反映於美日聯合運用計畫中。

美國在亞洲未擁有將北韓、中國納入射程的陸基型中程飛彈，日本如果擁有反擊手段，並與美國合作，將可提升「統合嚇阻」的實效性。

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