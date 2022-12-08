俄飛彈猛供電網　基輔今冬恐面臨「末日」！市長籲民眾做撤離準備

▲基輔一旦失去暖氣，市民將緊急撤離。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，如果俄羅斯繼續空襲烏克蘭的基礎設施，基輔今年冬天恐怕面臨「末日」，雖然目前還沒陷入危急狀況，但民眾應該做好隨時撤離的準備。

根據《路透社》報導，克里契科7日表示，基輔可能會失去電力、水和暖氣供應，就像好萊塢電影的場景般，可能會變成末日，考量到低溫，市民不可能繼續住在家裡，曾是世界重量級拳王的他說，「我們正在打仗，並盡可能地不讓這情況發生」。

克里契科指出，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今，基輔就有152名平民喪命，678棟建築物遭毀，俄國不斷使用飛彈攻擊烏克蘭電網，基輔恐怕會在今年冬天面對新的折磨。

▲基輔一座火力發電廠遭俄軍導彈襲擊。（圖／路透）



克里契科表示，基輔沒有足夠的供暖避難所，在完全停電的情況下，沒辦法容納全市360萬人，如果情況繼續惡化，市民應該做好撤離的準備，雖然已經準備了500個自動供暖中心，但這對於360萬人口來說根本算不了什麼。

克里契科認為，基輔一旦失去中央供暖，溫度可能降至攝氏負15度，到時候只能被迫把水排出建築物，否則水結凍就會破壞整個供水系統，導致建築物未來不再適合使用。

克里契科指出，目前基輔只有20%電力短缺，有暖氣和電，現在沒有撤離的必要，但市民應該為各種情況做好準備，備妥食物、水、衣服、文件等物資，一旦暖氣中斷時就可迅速離開。

克里契科也說，基輔目前最需要的就是「一套全新的防空系統」，還有數萬台發電機、工業暖風機，這還僅是基輔所需，更別說其他城市，他提到，戰爭造成的經濟影響難以評估，可能已經數百億美元，「到現在都沒有發展預算，我們沒有修路，沒有投資城市發展，所有錢都花在保護這座城市」。