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北約：俄軍「凍結戰爭」拖過冬季　明年春季重啟攻勢

▲▼烏克蘭首都基輔下雪。（圖／路透）

▲北約認為，俄軍打算凍結戰爭拖過冬天。圖為烏克蘭首都基輔下雪。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯空軍基地接連遇襲，西方官員認為，這使俄軍蒙受重大心理打擊。但是北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格認為，俄國打算於冬季期間拖延戰鬥，以利明春重新集結、再啟攻勢。

●北約：俄拖字訣凍結戰爭 整備後明春重啟攻勢
烏軍已經展開反攻，並且在東部和南部取得重大斬獲，包括收復赫松（Kherson）。儘管不無這場衝突恐耗盡西方武器庫存之虞，北大西洋公約組織（NATO）成員仍繼續「史無前例地」對烏克蘭支援武器。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天在英國「金融時報」（Financial Times）舉辦的活動中表示：「我們現在看到的是，俄羅斯實際上正試圖對這場戰爭進行某種凍結，至少在短時間內，這樣他們就可以重新集結、修整、恢復，然後嘗試於明年春天發動更大攻勢。」

▲▼俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座機場6日遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。（圖／路透）

▲俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座機場6日遭無人機攻擊，儲油槽起火燃燒。（圖／路透）

●俄空軍基地遇襲 西方官員：從心理層面重創俄軍
俄羅斯利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地5日遭到無人機攻擊，前者駐有俄國大型戰略轟炸機，後者距首都莫斯科僅數小時車程。而鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）一座軍用機場昨天遇襲，造成一座儲油槽起火燃燒。

其中恩格斯機場距離最近的烏克蘭領土至少600公里。不願具名的西方高官告訴路透社，這是俄侵烏以來最深入俄境的攻擊。1位官員說：「如果是他們（烏克蘭人）所為…這確實表明他們可以任意在俄羅斯活動，這會讓俄羅斯人深感擔憂。從心理層面講，我認為這是一大打擊。」

●美分析俄烏戰爭彈藥消耗 確保足夠庫存因應衝突
美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示：「我們正透過一項研究、一項分析來確保我們的戰爭計畫、應急計畫的完整度，我們在全球各地不同戰區具備多套應急計畫，以確保我們做出正確的計算、正確的判斷。」

美國表示，北韓已秘密向俄羅斯提供「大量」砲彈，支援俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。此外，俄羅斯也向伊朗採購無人機，對烏克蘭城市和電力基礎建設發動攻擊。密利表示：「我們將回頭請業界採取任何改善之舉…確保在可能發生狀況時具備適當的武器彈藥庫存。」

●助烏買發電機過冬 台捐百萬美元給基輔市
外交部長吳釗燮今天代表政府簽署援助烏克蘭首都基輔市採購發電設備的備忘錄，外交部捐助100萬美元供基輔市採購柴汽油發電機等設備，協助超過300萬名身陷缺電之苦的基輔市民度過寒冬。

外交部指出，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）及基輔市慈善組織基金（Charitable Fund “Darnychany”）執行長馬藍克（Grygorii Malenko）共同簽署相關備忘錄。

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