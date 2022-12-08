被逼喝尿「喝了我就不打妳」！14歲妹遭同學圍毆扒褲…霸凌過程曝

▲14歲女生被逼喝尿。（圖翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳江西南昌某中學多名男女近日被曝在校外霸凌一女生，房間內數人對女生扒褲子，並逼迫女生喝下疑似尿液的不明黃色液體。7日，受害女生母親回應稱，女兒被診斷為腦震盪，並且眼睛以及牙齒都受傷。母親表示，女兒已被打三次，自己知情，但因同學關係，希望對方知錯能改，就沒報警。

據《九派新聞》報導，影片顯示，在一個房間內，數人將這名女生圍在中間，對她拳打腳踢，扒她的褲子，並逼迫她喝下不明黃色液體。其中，一名女生還在旁邊說道，「喝了我就不打妳，快喝，大口喝。」

在暴力毆打和言語威脅之下，女生只得一邊哭泣，一邊將不明液體喝下。7日，受害女生的母親回應稱，女兒被診斷為腦震盪，並且眼睛、耳朵等身體多處都有受傷，「我女兒的同班同學叫她出去，說她有個小號罵了他們，我女兒說那個小號不是她的，他們把我女兒關在裡面，四個人打她，還有兩個人在拍影片，好像總共有六七人，警方說目前還有兩個人沒有抓到。」

母親還說，女兒已經被打了三次，之前因同學關係，希望對方知錯能改，就沒報警，「因為小孩跟我女兒一樣大，我覺得只要小孩能改就算了，沒想這才不到一個月，就變本加厲。」

父親怒斥，女兒稱自己喝下的不明液體為尿液，但醫院無法查明液體成分，「不會私了，直接走法律程序。」

此外，當地教育局表示，已關注此事，正在處理當中。當地派出所也表示，案件正在辦理中。