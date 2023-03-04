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大陸 大陸焦點 特派現場

大學住宿4年「狂撈440萬」！男大生曝賺錢秘訣：畢業就買房

▲▼有日本學生被要求讀大學前先簽「切結書」，內容曝光後嚇壞不少網友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名男大生在宿舍裡面做生意，最後愈做愈大，甚至賺了超過440萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大學對於許多人來說，是個求學的場所。不過，大陸一名王姓男子在四川就讀大學時，竟然靠著在宿舍做生意，最後狂賺了100至200萬元（約新台幣440萬至880萬元），甚至畢業以後就買了房子，離譜的生意頭腦曝光，讓不少大陸網友傻眼。

王姓男子表示，他在四川省的四川大學就讀化工系，剛開始做生意時，是先到批發市場購買許多零食，接著裝在盒子裡面，開始發放到各個宿舍，同時訂下了「吃完再給錢」的規定，讓同樣住校的室友們吃完零食再付錢，類似於「貸款」的模式。

王男起初只有在自己住宿的大樓內試賣，沒想到效果十分卓越，於是有了大膽的想法，開始將這種生意模式複製到全校的宿舍內，同時招募兼職的同學，只要賣出零食就能獲得抽成。

王男的宿舍生意經營到巔峰時，手下有100多名兼職賣零食的同學，這些同學們幫他賺進了大把鈔票，「其實我自己掙（賺）的，就到30萬（約新台幣132萬元）左右吧」，兼職的同學們則貢獻了許多收入。

▼男大生還沒畢業就在學校裡面做生意，沒想到賺進了超過440萬元，甚至畢業就買房。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼大學,畢業,大學畢業,科系。（圖／翻攝自Pixabay）

此外，校內有許多畢業學生，大部分的人畢業後會把教科書「當垃圾賣了」，於是他又突發奇想，開始做起了二手書市場，讓買不起新書的同學跟準備賣書的畢業生媒合，除了能夠交易書籍以外，也有學生會在平台上找尋付費的「學霸輔導服務」。

經營了2年以後，王男註冊了一間公司，專門提供商業輔導服務，同時也參加了許多創業大賽，賺進大把獎學金，直到大學畢業時，銀行帳戶裡面已有7位數，大約為100萬至200萬（約新台幣440萬至880萬元），甚至一畢業就買了房子，現在則在就讀博士學位，同時也還在經營公司。

超扯的生意頭腦曝光，不少大陸網友為之嘆服，不禁留言直呼，「這樣的人畢業以後就適合經商，屬於商業奇才，在商業領域他完全可以創造更大的奇蹟」、「只有我上大學是花錢嗎」、「其實大學最好賺錢，可惜我們醒悟太晚」、「而且人家還沒耽誤學業，都在讀博士了」、「這就是人與人的差距」、「他明明是到大學賺錢去了，順便拿了幾個學位。」

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