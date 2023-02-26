　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初經措手不及演變成校園霸凌！抽屜被塞滿垃圾⋯她反擊讓同學爆哭

▲▼《黑暗榮耀》第二季3／10上線　宋慧喬眼眶含淚、靈堂照搶先劇透。（圖／Netflix提供）

▲《黑暗榮耀》的校園霸凌劇情，在現實中許多角落也上演。（示意圖／Netflix提供）

文／陳曉唯
摘自／皇冠出版《只說給你聽

真正的我早已在從前的傷害中一點一點地死去了，現在的我不過是道暗影。暗影終其一生受光的控制，活在光的背面，受過往的痛苦綑綁，永恆徘徊於無光暗夜的，無止無境的地獄裡。

她說：

[廣告]請繼續往下閱讀...

你曾經毫無預警地覺得很害怕，躲進廁所裡痛哭過嗎？記得有一次在捷運上，我突然覺得全身發寒，忍不住顫抖起來，明明是大熱天卻渾身覺得好冷，還沒到想要去的那一站便匆忙下了車，快步奔向廁所。一進隔間裡，我立刻痛哭了起來，因為害怕被發現，只好用雙手緊緊摀住自己的口鼻，避免自己發出聲音。我就這樣在廁所裡哭了好久好久，直到渾身寒冷的感覺消失，才筋疲力盡地離開。

你問我害怕什麼？那是很久很久以前的事了。

我母親很早就過世了，父親忙著工作沒時間照顧我和哥哥。因為父親工作的緣故，小時候經常搬家轉學。我非常討厭轉學，因為每次轉到新的學校都要自我介紹。為什麼要自我介紹呢？什麼樣的人擅長介紹自己？直到現在我仍時常想著該怎麼對人介紹自己。

我是個平凡的人，長相不突出，眼睛小，鼻子塌，嘴脣厚，沒什麼出色之處，頭髮有嚴重自然捲，身材微胖，以一般人的眼光來看，是個毫不起眼，容易被淹沒於人群之中的人。再加上貧窮的家庭環境，沒學過什麼才藝，也沒什麼特別的興趣，每次到新環境要自我介紹時，便覺得十分害怕，我沒什麼值得跟大家說的，你看到的我已經是全部的我了。

直到升上國中，家中經濟狀況才穩定，買了新房子，原以為一切都塵埃落定，不必再轉學了，但並沒有想像的美好，至今我仍然想著，這個不美好是不是我的錯？

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲國中開學的第一天站在講台上自我介紹，說的都不是真實的自己。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

國中開學的第一天，老師一樣要大家上台簡單介紹自己。可能因為從前的經驗，我想反轉一下過去的自己，在台上竭力求表現，誇口說下許多不是真實的自己。我先自嘲眼睛小、鼻子塌，但有一頭亮麗的大捲髮，很像日本漫畫中的人物，雖然來自單親家庭，但父親都給我最好的條件，我因此培養許多的興趣，特別喜歡閱讀、聽音樂、看電影與運動。相對於其他同學的羞怯，我的表現顯得格外突出。果然在下課後，幾個女同學來找我聊天，放學還一起走路去搭公車回家。

起初的一切都是美好的。我交到幾個知心的好朋友，分享彼此的生活，談喜歡的書、偶像，吃飯、讀書、打球，放學後一同回家。但不知道從什麼時候開始，有些朋友的態度變得古怪了。當時我一直想著，是因為我無法回答她們分享的那本書嗎？畢竟我並不熱愛閱讀；是因為我無法表現出跟她們一樣喜歡某位偶像嗎？畢竟我對偶像並沒有強烈的感受，只是盡可能表現投入；是因為我的球技真的太差嗎？我從小便不擅長運動，為此還在週末請哥哥陪我打球，想增進球技，但受制於矮小微胖，即使想展現長才也有生理上的難度。

我始終找不到答案，只能帶著疑惑，戰戰兢兢地生活，而疑惑在我初經來的那天到達頂點。我的初經來得相對晚且匆促，上課到一半，忽然覺得下半身有股灼熱感，慌忙地站起身，發現裙子已經被溽濕，散發血腥的氣味，我趕忙躲進廁所。我生長於一個沒有女性長輩的家庭，當時學校的生理教育也不足，即使知道是月經，仍對這樣的狀況感到陌生且無助。我當時覺得羞怯困惱，不敢到保健室求救，只能拚命用衛生紙擦拭內褲，以紙巾墊著，但月經的味道卻不斷地逸散出來，生怕被人發現，整天心神不寧。果不其然，放學時，有幾個平常要好的女同學來找我。

「妳還好嗎？」其中一個女孩子問。

我尷尬地微笑。她看著我，露出狐疑又詭異的表情：「妳知道嗎？大家都覺得妳今天身上好臭喔，妳該不會大便在褲子上吧？」其他人聞言後大笑出聲。

從那天起，所有人都變了。我總在到校後發現抽屜被塞滿垃圾，若書本忘記帶回家便被畫滿塗鴉，甚至抹上膠水，有時得在垃圾桶裡才能找到它們；我不敢在學校發言，無論說什麼總會被周圍的人批判，以難聽的言詞羞辱嘲諷；同學們會在上課時傳紙條寫我的壞話，且故意在下課後將所有紙條放在我桌上讓我看見；我忍著不敢去上廁所，因為某次上廁所時，有人將我反鎖在廁所裡，我死命地敲打門板，在廁所裡痛哭，直到隔壁班同學發現找人幫忙；我曾在午睡時被同學用剪刀偷偷剪我的頭髮，我嚇得尖叫，他們卻若無其事地說：「我拿到長捲髮公主的頭髮耶。」面對他的放肆嘲笑，我卻只能眼睜睜回望，不知道是震驚或害怕，只記得自己渾身發抖，無法作聲，而我的默不吭聲更使他們變本加厲。

▲▼廁所,公廁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲經歷校園霸凌，還曾被反鎖在廁所裡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他們會在樓梯上推倒我，突然從我身後暴打我的頭，甚至有女生覺得不開心就拉我到廁所搧我巴掌，在公布欄上張貼辱罵我的文章。我的物品經常消失，小考考卷若交換改，答案鐵定都是錯的，然而，這些行為都不需要理由，不需要任何解釋。

惡意，滿滿的惡意，所有人都看見了聽見了卻沒有人對這些事情感到不對勁，甚至愈來愈多人加入惡意的行列，只因他們害怕，害怕自己變成下一個我，為了避免變成下一個我，只好與其他人成為同類。

我每天都帶著眼淚活著，愈來愈抗拒上學，但怕父親擔心，我拖著幾乎死去的身軀出門。在公車上想著，又是絕望的一天，地獄什麼時候會結束？該怎麼做才能結束？一定有辦法可以結束的吧？當時是寒冷的冬天，窗外飄著雨，明明是白天，世界卻暗得一點光一點希望都沒有。我想著：「還是我結束我自己？」我在內心不斷自問：「如果我的存在是一個地獄，是否只有自我了結，一切才會停止？」

幾天後，學校營養午餐的水果是蘋果。班上有個同學突然將蘋果砸向我的頭，我轉身惡狠狠地看著那位男同學，他看到我的眼神後說：「看屁啊，給妳吃蘋果啊！」接著大笑出來，旁邊有兩個人見狀也將蘋果砸向我，我躲過其中一顆，卻沒有躲過另一顆。我站起身，從書包中拿出預藏好的水果刀。我握著刀走向最早朝我丟蘋果的人，凝神看著他，他嚇得往後退，我沉默地抬起左手臂，狠狠地，用盡全力地，用水果刀縱向割了自己的手。鮮血登時噴濺到他的臉，他嚇得爆哭出聲，我卻不自覺地狂笑著。

我感覺自己在那一刻徹底地解脫了，整個世界美好地旋轉了起來。

後來的一切我都忘了，只記得許多人來找我說話，不斷地問我問題。老師、學務主任、精神科醫師，還有我的父親。父親哭著問我許多事，而我只是安靜，安靜得像死了多年一般。他們束手無策，只能讓我轉學。

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲在一次反擊之後，同學嚇得爆哭。（示意圖／pixabay）

有了這次經驗後，每到一個新環境，我都讓自己盡可能隱形，設法融入人群且毫不起眼。我也經在校園或者職場環境中看見有著與我過去相同遭遇的人，但我卻無法也不敢伸出援手，甚至讓自己變成漠視的一員。我反覆告訴自己，這是生存的妥協，如果不這麼做，遭遇傷害的可能會是我。

只是我是對的嗎？在群體中看到錯誤時難道只能妥協？我是否只能接受負面的存在，唯有接受才可能融入群體，與所有人變成一體？然而，為什麼必須與這些錯誤的人融合呢？融合後不就製造更大的錯誤嗎？

偶爾在新聞報導中看到「霸凌」兩個字時，我的背脊便瞬間發涼，身軀癱軟得無法動彈。我不敢定義過去遭受的對待是種「霸凌」，只因連提到「霸凌」兩個字都會讓我顫抖得無法自已。

幾年前曾在網路上讀到一個名詞「黑羊效應」。相對於白羊，黑羊是特殊的存在，因此過於顯眼。在宗教裡，黑色是邪惡的顏色，且黑羊的毛無法染色，沒有經濟價值，於是更惹人厭惡。心理學上對於群體中不受歡迎的成員所遭受的對待稱為「黑羊效應」。

「黑羊效應」裡有三種人：受害的無助的黑羊，傷害黑羊的屠夫與對一切漠視的白羊。在這個效應裡，黑羊或許沒有犯過任何錯，只因為特殊而遭受傷害。當第一個屠夫出現，有些人會因為害怕而跟著成為屠夫。屠夫們覺得自己沒有錯，甚至催眠自己是出於某些『正義』的理由而不得不屠殺黑羊，而餘下的人則成為白羊，為了自保選擇漠視。

每當身處人群中時，便會想起這個名詞，想起自己曾是隻黑羊而發冷顫抖。我不僅是想到過去自己遭受的對待而害怕顫抖，更多是後來的我也曾是共犯。我並未因相同的經歷而對其他人伸出援手，我袖手旁觀，只是盡可能不讓自己成為傷害黑羊的屠夫。我選擇成為對一切漠視的白羊，然而，即使從未直接傷害黑羊，我也因為自己的漠視而成為間接傷害他們的人。

這個世界上有人可以脫離「黑羊效應」嗎？或是每個人都曾經當過黑羊，也當過屠夫，更多時候，我們都是白羊，對所見所聞的一切傷害與痛苦選擇漠視，只求自保？

我經常在想，難道是當初的自我介紹所導致的錯誤嗎？或是初經時不敢求助而導致的錯誤？還是，我的出生與存在就是個錯誤？或者那些人對我所做的一切與傷害才是一種真正的錯誤？這世界上真的有人是錯的嗎？如果沒有人是錯的，為何我至今仍如此痛苦？直到今天，我依然噩夢不斷，無法擺脫過去，每當在人群中憶起這些事都發冷顫抖，幾乎撐持不住自己的身體。

我與丈夫剛交往時，曾與他談到這些事。他痛哭地擁抱我，我卻一滴眼淚都流不出來。我印象深刻，他用手指輕輕撫觸我手臂上的疤痕，睜大雙眼望著我：「妳是怎麼熬過來的？」

我是怎麼熬過來的？我也許沒有熬過來，真正的我早已在從前的傷害中一點一點地死去了，現在的我不過是道暗影。暗影終其一生受光的控制，活在光的背面，受過往的痛苦綑綁，永恆徘徊於無光暗夜的，無止無境的地獄裡。

醫師建議我，如果覺得害怕，不如將過去當成一場夢境，而現在的我已經夢醒了，不必再害怕。

只是他永遠不明白。當我望著手臂上的疤痕，淺淺的卻仍能看見蹤跡時，它便時刻提醒著我，過去的一切的確如同一場夢，一場極為恐怖的噩夢，即使現在夢醒了，我依然對夢中的那個痛哭失聲的自己感到無盡的悲傷。我總是不斷地對她輕聲地說：「親愛的小羊，妳沒有錯，妳沒有錯，不必再哭了，不要再哭了。」

我總是不斷地對自己輕聲地說：「親愛的小羊，我們都不要再哭了。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼陳曉唯《只說給你聽》。（圖／皇冠出版）

★本文摘自皇冠出版《只說給你聽》，作者陳曉唯。你說，他聽，陳曉唯最新作品「我深信日常是生命裡最美好的奇蹟。我想寫的是我們於日常生活中所見所聞，卻又不曾真正聞問之人的故事。故事是一面鏡子，一種對映。希望讀者能透過閱讀這些故事，傾聽他者與自己內在的聲音，並看見他者與自己曾有過的傷痕，以之作為辨識，於彼此的生命經緯中找到安身立命之處。」

ET快訊
冷氣團發威！「9縣市低溫特報」　1地區急凍6°C↓
板橋車站落軌！男捲入車底慘死「血肉模糊」
蔡天鳳前夫帶1760萬落跑！遭逮「蓋黑布鎖鐵鏈」送醫
女兒想要小孩！媽媽親自幫「授精」　輕哄：寶寶果汁進去了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連賭13小時「塞到午夜」

初經措手不及演變成校園霸凌！抽屜被塞滿垃圾⋯她反擊讓同學爆哭

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

小資族嘆月底吃超商度日！釣出專家曝「續命3招」：每月省千元起跳

ChatGPT出現詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

北市籲：加油跳停就好　停3秒再抽油槍

國道塞5小時崩潰！時間管理大師「下車刷牙+做體操」　奇葩影曝光

台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了

快訊／冷氣團發威！氣象局發「9縣市低溫特報」　1地區極凍6°C↓

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

陳零九分手後首露面　一舉動帥到邱鋒澤「好MAN喔」

屏東家庭酒後亂鬥還毆警　妻兒齊出手4人全被逮！

女員工被騙冷氣能聲控　 「成功開機」興奮捂嘴笑

名媛烹屍...高大成曝原因　前夫等船潛逃！遭5警壓制

連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連賭13小時「塞到午夜」

初經措手不及演變成校園霸凌！抽屜被塞滿垃圾⋯她反擊讓同學爆哭

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

小資族嘆月底吃超商度日！釣出專家曝「續命3招」：每月省千元起跳

ChatGPT出現詐騙！他1步驟慘被「穩定扣款1200元」要剪卡了

北市籲：加油跳停就好　停3秒再抽油槍

國道塞5小時崩潰！時間管理大師「下車刷牙+做體操」　奇葩影曝光

台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了

快訊／冷氣團發威！氣象局發「9縣市低溫特報」　1地區極凍6°C↓

「嫌蛋貴就不要吃！」苦苓3句話看雞蛋之亂：不吃又不會死

拍貼亭變砲房！　阿伯當街露骨激戰熟女

連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上連賭13小時「塞到午夜」

韓韶禧除了Balenciaga，私服也愛大包、馬汀鞋　8間穿搭品牌粉絲要收藏

蔡天鳳與前夫爭執「車上爆血」昏迷！村屋內分屍　他開車棄殘肢

快訊／爆炸聲！　台東垃圾掩埋場凌晨起火

初經措手不及演變成校園霸凌！抽屜被塞滿垃圾⋯她反擊讓同學爆哭

匈牙利警告：延後表決瑞典、芬蘭加入北約案

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

告完小三還有小四！化身性愛導師「一起高潮！」　人妻崩潰

土耳其軍隊遭削權架空　喪失黃金時間救災動能

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

請走祖先！年輕人少1動作「4男丁全死了」

「台灣鹿角蕨大賞」神獸珍妮600萬售出！

凌晨規模4.5地震　最大震度2級

雞蛋之亂掀對立！苦苓嘆：不吃又不會死

投胎3次都失敗！弟弟急託夢「1句話」　結局神展開

國道塞車5小時！時間管理大師刷牙+做體操

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

台中學生家逢變故　警帶他吃鴨肉飯默默付錢

更多熱門

相關新聞

13歲女學生遭10名學長姐「蛋黃淋頭」霸凌

13歲女學生遭10名學長姐「蛋黃淋頭」霸凌

新北市某國中一名女學生，22日下課回家途中遭10多名少年圍堵在狹窄巷弄，女學生被迫跪在發出惡臭的水溝蓋上磕頭！但對方仍不罷休，持手機錄影並持續出言嗆聲，還對她丟雞蛋！甚至撿起地上的蛋殼把蛋黃裝起來，並淋在女學生的頭上，後來該影片在社群網路瘋傳，家屬知道後憤而提告。

燈會祈福小卡竟藏學生死亡詛咒　許淑華籲教育局正視校園霸凌

燈會祈福小卡竟藏學生死亡詛咒　許淑華籲教育局正視校園霸凌

國小生祈福卡「注音詛咒」霸凌女！國文老師卻打臉

國小生祈福卡「注音詛咒」霸凌女！國文老師卻打臉

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

妥瑞症高中生「座位被丟垃圾」遭霸凌！師冷回1句

賜死主角被罵翻　作家還沒寫完結局就驟逝

賜死主角被罵翻　作家還沒寫完結局就驟逝

關鍵字：

校園霸凌霸凌陳曉唯皇冠出版

讀者迴響

熱門新聞

快訊／強烈冷氣團到　4縣市大雨特報

同志女兒想要小孩！媽媽親幫授精

上周16.5萬人腹瀉就醫！創疫情以來新高

即／北海道發生規模6.1地震　最大震度5弱

他慨捐「10億蓋手扶梯」！烘爐地急回應了

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失了

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

快訊／台鐵板橋站1男落軌！捲入車底慘死

陸女星爆「懷金主小孩」急嫁男星當煙霧彈

即／9縣市低溫特報！1地區極凍6°C↓

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

傳「聯昇發號」已翻覆　漁業署未發現

蔡天鳳閨蜜怒爆前夫裝闊：一晚撒幾十萬港幣

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

更多

最夯影音

更多
正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈

正妹分手後靈感爆發 創作歌曲惹人笑哈哈
不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

不給地址運將開過頭！　醉女失控「扯髮出3拳」

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

《BOYS PLANET》選手遭換part　狀況百出..隊長怒了：請認真點

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

名媛養前夫一家卻遭碎屍　公婆爽住豪宅疑預謀犯案

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

李聖經超辣弔唁氣死爸爸情婦　《原來這就是愛啊》誰也別惹她

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面