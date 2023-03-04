翱翔天際！華航釋出百名機師職缺　「合格副機師起薪20萬元起」

▲華航今起到4月前進校園和科學園區招募百名機師。（圖／華航）

記者李姿慧／台北報導

迎接疫後航空業起飛，中華航空今年度將招募120名機師，包含60名培訓機師，為各機隊增添新血，儲備營運人力，今(4日)天起陸續至大專院校及科學園區舉辦機師招募活動，首場於台大登場，現場由台大畢業的現役機師分享飛行經驗，吸引不少年輕人詢問，錄取且通過訓練、考核，合格副機師起薪20萬元起。

華航獲選知名求職網2022年調查畢業生最嚮往企業之一，年度首場校園招募活動今(4日)於台灣大學就業博覽會熱烈展開，現場由現役機師、同時也是台大校友暢談飛行生涯，分享從報考面試、受訓過程、上線飛行等親身實際經驗，鼓勵嚮往機師工作的青年們築夢前行。

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華航表示，3月10日也將至台北科技大學招募，4月起陸續於北中南各科學園區舉辦機師徵才活動。

針對招募機師薪資，華航表示，通過各階段考試且錄取的培訓機師，需經過相關訓練，通過考核完訓後的副機師平均月薪約20萬以上。

▲華航今起到4月前進校園和科學園區招募百名機師。（圖／華航）

根據華航開出招考培訓機師標準，須具2年內有效英文檢定成績證明，多益(TOEIC)750分(聽力400分)以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思(IELTS)5.5級分以上。通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期約12個月的民航相關訓練，完成近2年的訓練及考核，即可成為合格副機師。

華航表示，華航為機隊規模最大的國籍航空公司，因應疫後市場復甦，持續進行機隊汰舊換新，2021年起引進新世代環保客機A321neo，目前已交機10架，投入區域航線營運，預計至2026年交付總架數達25架；同時新訂購的16架787客機自2025年開始交機，未來將擔綱中運量廣體新世代客機主力，搭配777-300ER及A350-900客機，提供更優質服務。

為積極拓展航網與增加航班，華航表示，除持續招考機師外，年初甫完成逾百名運務員及客服人員的招募，3月起陸續報到；華航將視整體人力需求規劃，對外延攬對航空產業抱持熱情與夢想的優秀人才加入華航的行列。

▼華航今起到4月前進校園和科學園區招募百名機師。（圖／華航）