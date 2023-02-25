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社會 社會焦點 保障人權

13歲女學生遭10名學長姐「圍堵＋蛋黃淋頭」　她含淚下跪磕頭求饒

▲▼霸凌。（圖／民眾提供）

▲就讀國中一年級的女學生跪在水溝蓋上不斷磕頭求饒，還被蛋黃淋頭。（圖／民眾提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市某國中一名女學生，22日下課回家途中遭10多名少年圍堵在狹窄巷弄，女學生被迫跪在發出惡臭的水溝蓋上磕頭！但對方仍不罷休，持手機錄影並持續出言嗆聲，還對她丟雞蛋！甚至撿起地上的蛋殼把蛋黃裝起來，並淋在女學生的頭上，後來該影片在社群網路瘋傳，家屬知道後憤而提告。

據了解，現年13歲、就讀國中的小香（化名）22日下課回家的路上被擋住去路，原來是14歲的學姐找人圍堵，理由是「聽聞小香在外說她壞話」所以要求小香道歉，小香感到莫名其妙，因此沒有說話，未料其他學長開始起鬨唱歌，「最怕空氣突然安靜～」擔心自身安危的小香，嚇到只能跪在水溝蓋上磕頭求饒。

但學姐顯然不打算罷休，先拿出手機錄影，然後開始嗆三字經，除了要小香磕頭還得說出道歉的原因，不知如何是好的小香緩緩說出，「對不起」下秒圍觀的學長戲謔地說，「太小聲囉～」而學姐火大拿出從超商買來的雞蛋砸她並嗆，「對不起甚麼啦！」小香委屈含淚說，「我不該說妳壞話」。

▲慘遭學長姐圍堵霸凌。（圖／民眾提供）

▲女學生慘遭學長姐圍堵霸凌。（圖／民眾提供）

但眾人似乎玩上癮，訕笑的聲音此起彼落，還有學長拿起地上的蛋殼，裝了部分殘餘的蛋黃並淋到小香的頭上，小香只能持續磕頭道歉求饒。

整起事件的影片被外流到社群媒體，小香的爸爸看到影片當場氣炸，開始關心小香的狀況以及到底發生甚麼事，小香一直搖頭不願多談，只提到自己並沒有說過誰的壞話。後來小香在爸爸的陪同下到派出所報案提告妨害自由、妨害名譽、傷害等罪。

不過施暴的學長姐們在25日進入派出所後，多數仍嘻嘻哈哈，似乎不認為自己有問題，副所長還要時不時出言要求他們安靜。

教育局回應，經查本案係因同儕間言語誤會引起校外不當行為事件；校方知悉已責任通報、處理影片下架，並召開學校學輔緊急會議，家長到校配合校方後續進行個案輔導。教育局強調，對校園霸凌零容忍之立場，並督請學校妥適進行涉案學生輔導，以建立友善和諧的學習環境。

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