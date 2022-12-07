蔣萬安要成立青年局　柯文哲建議成立老人局：老人問題較嚴重

▲柯文哲出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安的小內閣備受矚目，7日傳出將進行組織改造，成立青年局、整併兵役局等，並將留任柯市府部分首長。對此，柯文哲認為，青年事務局這類跨局處單位，最好是用委員會的方式來做；他也說，現在對台北市來講老人才是問題，應該要成立一個老人局。

針對蔣萬安擬做組織改造，柯文哲說，兵役局在停止徵兵改為募兵制後，業務是萎縮，兵役局併民政局可以；公訓處併研考會也可以，大概沒問題。其他的就要再考慮一下。

至於蔣萬安拋出要成立青年事務局，是否能有效發揮功用？柯文哲說，如果問他的話，會覺得用一個委員會就解決掉，且現在對台北市來講老人才是問題，應該要成立一個老人局。

柯文哲認為，這種要跨局處才能運作的單位，最好是用委員會的方式來做，單獨成立一個局反而麻煩。

至於蔣萬安的小內閣人事，外傳找李四川擔任副市長，並將留任工務局長、都發局長、地政局長等，柯文哲說，李四川本來就是公務老手，從台北市新工處一路做上去，在新北當過副市長、高雄也做過，工程資歷沒問題，相當優秀。

至於局長要留任都有可能，柯文哲說，本來這些大部分都是事務官出來，不是政務官，事實上他的小內閣裡面，超過一半是事務官，所以他要沿用事務官系統是OK沒問題。