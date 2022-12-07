酸吳怡農「是要改變什麼？」　王鴻薇全力固樁：我也想拜會王世堅

▲台北市第三區立委補選國民黨候選人王鴻薇12/7出席松山區黨部婦女會成長班課程。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨北市第三選區立委補選候選人吳怡農昨日公布競選主視覺一事，國民黨北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今受訪時覺得海報蠻好看，但是「吳怡農說要改變，要改變的是什麼？」王進一步表示，希望的改變是讓執政團隊更懂得反省，而且行政院長蘇貞昌內閣趕快改組並下台。

王鴻薇指出，看到台北市議員王世堅跟著民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農開主視覺的記者會，就很想拜訪王世堅，只是不曉得對方會不會答應。至於外傳葉林傳沒有陪同出席公開活動是怕引起爭議？王鴻薇否認，「不曉得這是什麼意思」，昨天的文昌宮還有掃市場的行程，是自己主動通知藍委鄭麗文跟台北市議員當選人柳采葳，當時想說掃市場都是婆婆媽媽，因此才找女性代表陪同。

關於昨日見台北市副議長葉林傳，王鴻薇則說，自己這兩天一直拜訪地方的里長、民意代表，尋求所有地方民代的支持，昨天在議會看到台北市議員梁文傑時，也有過去跟他致意，基本上地方民代都會爭取支持。

針對吳怡農今也去文昌宮，傳出是昨天得知才趕快緊急過去固樁，王鴻薇則說完全不知道這件事情，整個行程特別是在中山區的行程，都拜託台北市長當選人蔣萬安團隊協助，因為蔣競選立委時的第一站就是文昌宮。