拒蔣萬安約跨年卻邀市民逛燈會　柯文哲：燈會不用熬夜

▲準台北市長蔣萬安日前率團至台北市政府，拜會現任台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

即將卸任台北市長的柯文哲，日前在與準市長蔣萬安會面時，面對蔣邀約一起跨年，柯當面婉拒，稱「不是在家讀書就是在家睡覺」，但昨日卻在臉書邀市民一起去台灣燈會」，引起網友討論。對此，柯透過社群平台IG回應，跨年太晚了，但台灣燈會不用熬夜，看完了就可以回家睡覺。

柯文哲說蔣萬安準市長約他去跨年，他需要考慮考慮，因為實在太晚了，「但市民朋友要是約我參加台灣燈會，我會去。因為台灣燈會不用熬夜！看完了就可以回家睡覺」。

柯文哲說，2023年台灣燈會是台灣疫情解封後的第一場國際大型活動，台北市身為主辦單位，會讓這場活動以突破性的姿態燈場世界，宣告疫後觀光台北準備好了。

柯文哲表示，這次首創在台北的都會密集區舉辦「城市型燈會 」，燈光作品會穿梭在摩天高樓之間。由台北捷運串起整個燈會場域，從捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站延伸到台北101/世貿站。

另外，柯文哲也提到，台灣燈會將同步連動東區、信義新天地、松山文創園區、國父紀念館、台北101、四四南村等城市最繁華的商圈。超過300件燈飾作品，將用投影、AR、VR科技型態，耀眼融合台灣燈會跟台北城市。