拋「讓核二、三延役」遭環團打臉　王鴻薇再下戰帖：邀吳怡農來辯論

▲台北市第三區立委補選國民黨候選人王鴻薇12/7出席松山區黨部婦女會成長班課程。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇才剛當選連任就投入北市第三選區立委補選，近日除了狂打民進黨候選人吳怡農背後有黑道勢力，還嗆「要講政見不會輸他」；不過日前拋出主張讓核二、核三廠延役，卻引發環保團體打臉「於法不合，於實務不可行。」王鴻薇今（7）日受訪表示，拋出這個政見後，對手吳怡農都還沒有回應，相信選民也希望看到他們針對公共政策進行討論，更下戰帖邀請辯論。

王鴻薇今早出席「區黨部婦女會成長班課程」。被問到接到恐嚇電話，王鴻薇受訪時進一步解釋，昨日下午3時許在外跑行程，辦公室接到電話，錄音檔確實是威脅恐嚇，而早在9月多就曾接到類似恐嚇威脅的電話，當時沒有錄音造成警方辦案困難度，也因此提醒，之後辦公室接到類似電話不要太緊張、儘量錄音。

王鴻薇表示，且恐嚇電話經議會主機至辦公室，並不會顯示來電號碼，而透過議會主機分到各辦公室的電話又太多，增加警方辦案難度，昨日助理警覺性很高，立即啟動手機錄音，也已申請隨扈來保護。

關於民進黨對手吳怡農的主視覺參考共產黨之父切格瓦拉，王鴻薇認為，有人說跟前美國總統歐巴馬競選很像，大家見仁見智，吳提到「change」，要改變什麼？她希望能夠改變的是行政院長蘇貞昌趕快改組下台；另外，近日拋出核二、三廠延役，遭環團指於法不合，王鴻薇說拋出這個政見後，吳怡農沒有具體回應，她相信選民也希望看到她們針對公共政策進行討論、甚至辯論。