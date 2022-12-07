自爆9月就曾接恐嚇電話！王鴻薇親自報案　「已申請隨扈保護」

▲台北市第三區立委補選國民黨候選人王鴻薇12/7出席松山區黨部婦女會成長班課程。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇投入台北市立委補選，主攻黑道議題，今（7）日一早更自爆接到電話恐嚇，「再說黑道就要開槍」，而她與辦公室幕僚昨已前往報案。王鴻薇受訪時說明，這已經不是第一次接到恐嚇電話了，早在9月競選議員連任期間，就曾發生相同狀況，「已申請隨扈保護」

王鴻薇表示，昨天在外面跑行程時，辦公室助理向她反應，下午3點多的時候，辦公室有接到一通電話，聆聽錄音檔後了解大致上的內容確實是威脅恐嚇，警告王鴻薇，「如果一直講黑道的話，那麼我們會開槍喔」。

王鴻薇進一步指出，辦公室過去接到過類似的恐嚇威脅電話，當時也有報案，但因為沒有錄音，所以造成警方辦案的困難。所以後來就有叮囑助理，如果未來接到類似的恐嚇威脅電話時，盡量錄音，因此助理昨天也提高警覺，聽到疑似是恐嚇電話後，就啟動手機錄音。

王鴻薇強調，昨天雖然一直在跑行程，但「我們不能縱容這樣威脅恐嚇的行為」；王鴻薇也拜託警方能夠盡速找到是什麼人做的，幕後有沒有人主使，「今天要一起阻止黑道猖獗，就要靠大家的力量」。

是否有請警方加強人身安全保護？王鴻薇回應，辦公室有申請了隨扈，而大家也曉得，自己參選過很多次選舉，從來沒有申請過隨扈，像這次議員選舉前，分局長也曾問過她是否需要申請，但她都謝絕，不過，這次為了保護團隊，經商量後決定申請。

王鴻薇透露，上次接到恐嚇電話也是在9月份選舉期間，目前不敢確定是說了哪句話觸怒了人，才會被恐嚇，而她自己的責任就是立刻報案，請警方來查，但她沒有任何證據，無法推測為何遭到恐嚇，只懇託警方立刻偵辦，趕緊找到是何人所為。