為插人馬與高虹安吵架？柯文哲火大怒譙卓冠廷：告他！拿他祭旗！

▲柯文哲出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨新北市議員當選人卓冠廷爆料，民眾黨主席、台北市長柯文哲曾與新竹市長當選人高虹安為了安插人馬一事吵架。對此，柯文哲7日上午受訪怒駁，一定會介紹人給他，哪有什麼吵架什麼？直言選舉才剛選完，已經開始在網軍、名嘴、側翼造謠，「這次真的下定決心要告他，拿他祭旗」。

針對卓冠廷爆料，柯文哲說，今天會開個會，「我覺得我們應該告卓冠廷，直接告他，不可以在網路上每天造謠說謊」；柯說，他跟高虹安什麼地方吵架？安插什麼人給他？講的跟真的一樣，「要遏止這種造謠說謊，我這次下定決心要告他」。

面對記者追問，柯文哲說，一定會介紹人給他，哪有什麼吵架什麼？哪一回事？這場選舉才選完，已經開始在網軍、名嘴、側翼造謠，「這次真的下定決心要告他，拿他祭旗」。

另外，檢調近來針對高虹安助理費案進行調查，柯文哲說，新竹市那個花12億打2場球就不能用的球場，檢察官、調查局有沒有去查？那個花了16億到現在還沒完工的國小，有沒有去查？這種12億、16億的不察，每天查那個60萬的助理費，「我跟你講，司法應該獨立，不是國家的政治工具」。

至於日前出訪日本返台後，被爆耍特權，柯文哲說，這又是造謠，因為他坐在前排，一下飛機就看到接駁車就趕快跳上去了，「難道我坐在前排要等後面的人下來我再故意去做後面的接泊車嗎？這也不可能。我哪有去要求什麼特權？一樣，造謠！」