蔣萬安擬設青年局、提升都更處位階　最快下周公布小內閣名單

▲台北市長當選人蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

準台北市長蔣萬安現正如火如荼尋覓小內閣首長中，目前前高雄市副市長李四川已確定出任北市副市長。據了解，因蔣萬安在競選初期曾喊出成立青年事務局，同時為也加大都更力道，不排除將現有都更處升格為都更局。而為維持現有31局處的規模，部分局處業務地將合併調整；蔣團隊最快下周對外公布局處首長名單。

今年8月份，蔣萬安在競選過程中曾表示，身為市長一定要有國際的視野，且要以市民為本，所以未來他會優先成立青年事務局，協助青年朋友解決食衣住行、成家就業的問題，讓台北市成為青年朋友，真正實現夢想的地方。如今他當選市長，勢必實現此一對青年人的承諾，所以市府將新設置青年局，因此將會有其他局處進行整併。

至於都市更新議題，包括社子島、大巨蛋等都是蔣萬安上任後重要待解難題。近蔣人士指出，未來對於原有的都市發展局將加大力道，可能會將原有的局處擴大，或直接將都更處升格為都更局。

至於外傳現任工務局長、都發局長因工作與預算銜接性強，所以留任機率高，且公訓處將與研考會、兵役局與民政局也都可望合併；蔣萬安團隊發言人鄭世維僅表示，人事細節還不了解，但蔣萬安持續徵詢優秀、符合市民期待的優秀人才，會希望等人選到位後一起說明。

根據目前市政府所轄組織，設有22局、5處、4委員會，包括民政局、財政局、教育局、產業發展局、工務局、交通局、社會局、勞動局、警察局、衛生局、環境保護局、都市發展局、文化局、消防局、捷運工程局、臺北翡翠水庫管理局、觀光傳播局、地政局、兵役局、體育局、資訊局及法務局等22局；秘書處、主計處、人事處、政風處及公務人員訓練處等5處。

此外，還有研究發展考核委員會、都市計畫委員會、原住民族事務委員會及客家事務委員會等4委員會。另有台北自來水事業處、台北大眾捷運股份有限公司、工程總隊及動產質借處等4事業機構及12個區公所。

