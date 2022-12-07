黃明昭拚掃黑連3天赴刑事局　加強保護王鴻薇人身安全

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭7日上午再次赴刑事局視察警方掃黑成果，這也是立法委員質疑警政署要向黑道宣戰「硬起來」後，警政署長黃明昭連續第三天赴刑事局視察全國警察機關的掃黑成果；台北市議員王鴻薇6日下午服務處接獲恐嚇電話，對方揚言再談到黑道就要開槍，對此黃明昭表示，北市警局已成立專案追查中，對王議員人身安全會加強保護。

▲警政署長黃明昭7日再赴刑事局視察掃黑成果。（圖說下同／記者張君豪攝）

另外媒體詢問洗錢大亨綽號小明的郭哲敏潛逃新加坡警方偵辦進度，黃明昭表示，將透過刑事局國際刑警科、警察聯絡官接洽當地執法機構，法務部也透過司法互助來接洽當地司法系統請求協助。

關於郭哲敏小弟押人赴彰化凌虐斷腿，事後跟三重警方報案，報案人質疑三重警方讓郭哲敏探望小弟，甚至當場要求他們和解，質疑警方無視被害人逮捕郭哲敏的請求；黃明昭證實警政署政風室接獲此官警包庇檢舉案，強調在臉書po文的吳姓民眾，在警政署報案中有敘述到這段，該檢舉案已經併案，報請指揮官偵辦。

信義分局則表示，昨日晚間接獲王鴻薇議員報案指出，研究室助理接獲一通恐嚇電話，已立即組成專案小組著手調查，將儘速查緝犯嫌到案。警方呼籲，民眾應保持理性，展現民主風範，切勿有違法言行，將依法嚴辦，決不寬貸。

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