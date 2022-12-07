聲援王世堅挨批「不想選了嗎？」　吳怡農：民進黨不是一言堂

▲民進黨立委參選人吳怡農參拜台北市文昌宮。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市第三選區立法委員補選將於明年1月8日舉行，民進黨參選人吳怡農昨天公布競選主視覺，議員王世堅到場站台，席間，吳怡農聲援不受部分綠營支持者待見的王世堅，引發熱議，對於是否擔心被側翼攻擊？吳怡農7日表示，民進黨不是一言堂，大家有不同意見，都應該可以討論，這才是民進黨最核心的精神，未來也會堅持這項初衷。

吳怡農今天到台北市文昌宮參拜，對於跟競選對手王鴻薇在國防政策上的攻防，他表示，自己不需要挑戰王鴻薇任何政策，不管任何政治競爭跟選舉，可以吵跟辯論，但到國外，一定要維護台灣主權。他指出，國防政策方面下禮拜開始就有一系列政策發表，自己從上次選舉就持續關心國防方向跟兵役制度，會在這次選戰提出具體主張。

近期兵役改革也成為熱議話題，傳聞年底前將公布役期改制，對於媒體追問此事，吳怡農指出，兵役制度部分，有關役期跟訓練的改革都是自己一向主張。

對於昨聲援王世堅引起部分綠營支持者非議，吳怡農指出，民進黨最核心的價值就是民主理念，民進黨不是一言堂，所有黨員都希望黨更好，大家有不同意見，都應該可以討論，這才是民進黨最核心的精神，未來也會堅持這項初衷。