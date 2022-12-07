競選海報挨批「小學生設計」　吳怡農不介意：能引起大家注意是好事

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農6日上午舉行競選主視覺發表記者會，公布藍、粉配色加上自己大頭照的看板圖案，另外還有仿效古巴革命家切格瓦拉經典肖像的版本，被親藍媒體人批評很醜、有礙市容，對此，吳怡農7日表示，這次選舉很大的挑戰是很多選民不知道補選，如果因為海報設計有點不一樣，能夠引起大家的注意也是一件好事。

▲台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農12/6發表競選主視覺兩款海報，台北市議員王世堅、邱威傑受邀到場表達力挺吳怡農的立場。（圖／記者湯興漢攝）



吳怡農7日至台北市文昌宮參拜，對於參拜行程與王鴻薇相仿，是否有拔樁意味？吳表示，今天的參拜行程幾天前就確定，就照著節奏來走，除了參拜之外也跟很多里長打招呼，也帶著海報過來，希望接下來有機會把海報放在文昌宮，讓在地民眾有機會索取。

而吳怡農昨日公布競選主視覺，並歡迎支持者領取張貼，卻有親藍媒體人批評其海報很醜、到處張貼有礙市容，對此，吳怡農回應，希望大家把海報貼在自己的店家窗口、自家門口，不要貼在公共場域，提醒大家1月8日出來投票。

對於主視覺挨批設計不好看，吳怡農表示，大家喜歡就好，這次選舉很大的挑戰是很多選民不知道補選，如果因為海報設計有點不一樣，能夠引起大家的注意也是一件好事。