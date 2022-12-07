冰箱藏「2具女嬰屍」！頭部、顱內瘀血　疑遭虎媽活活打死

▲嫌犯在家中冰箱藏了2具嬰兒屍體。（圖／unplash、推特）



記者王佩翊／編譯

法國一名41歲的三寶媽被檢舉在家中「藏屍」，警方接獲通報上門查看，結果真的在她的冰箱內發現2具年齡相仿的嬰兒屍體。驗屍報告指出，2名死者皆非難產，出生時非常健康，但頭部與顱內出現嚴重瘀血，疑似是遭到施暴而亡。嫌犯還有3名女兒，分別為18歲、16歲以及8歲，而鄰居則透露，嫌犯是個虎媽，平時對小孩十分嚴厲。

根據《每日郵報》報導，法國一名不願具名男子1日透過電話向警方檢舉稱，他在南部村莊貝端一名41歲女性的家中發現2具嬰兒屍體。警方隨即趕往現場，結果真的在嫌犯桑普雷茲（Aurelie Samprez）家中的冰箱內發現2具女嬰的屍體，並即刻將她逮捕。

法醫相驗後，發現2名死者並非死於難產，相反地，出生時非常健康，但其中一人的頭部遭到重擊，頭部與顱內都有明顯瘀青，疑似為死亡原因。檢方表示，目前還無法確定2名女嬰是否為雙胞胎或是有無血緣關係，也不知道舉報者與此案是否有關連。

嫌犯桑普雷茲的鄰居表示，「我雖然不是很了解她，但我可以告訴你，她是一個非常嚴厲的媽媽。她有3個女兒，分別是18歲、16歲以及8歲。」

由於死者確定並非死於自然死亡，因此桑普雷茲被指控2項謀殺兒童的罪名，而檢方仍需進一步調查詳細的死亡原因。

另一方面，法國2021年3月也曾有一名30多歲的女性在自家冰箱的冷凍庫藏了2具嬰兒屍體。而2015年也有一名母親被發現在家存放5具屍體。

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