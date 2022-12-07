　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冰箱藏「2具女嬰屍」！頭部、顱內瘀血　疑遭虎媽活活打死

▲▼冰箱藏「2具女嬰屍」！頭部、顱內瘀血　疑遭虎媽活活打死。（圖／unplash、推特）

▲嫌犯在家中冰箱藏了2具嬰兒屍體。（圖／unplash、推特）

記者王佩翊／編譯

法國一名41歲的三寶媽被檢舉在家中「藏屍」，警方接獲通報上門查看，結果真的在她的冰箱內發現2具年齡相仿的嬰兒屍體。驗屍報告指出，2名死者皆非難產，出生時非常健康，但頭部與顱內出現嚴重瘀血，疑似是遭到施暴而亡。嫌犯還有3名女兒，分別為18歲、16歲以及8歲，而鄰居則透露，嫌犯是個虎媽，平時對小孩十分嚴厲。

根據《每日郵報》報導，法國一名不願具名男子1日透過電話向警方檢舉稱，他在南部村莊貝端一名41歲女性的家中發現2具嬰兒屍體。警方隨即趕往現場，結果真的在嫌犯桑普雷茲（Aurelie Samprez）家中的冰箱內發現2具女嬰的屍體，並即刻將她逮捕。

法醫相驗後，發現2名死者並非死於難產，相反地，出生時非常健康，但其中一人的頭部遭到重擊，頭部與顱內都有明顯瘀青，疑似為死亡原因。檢方表示，目前還無法確定2名女嬰是否為雙胞胎或是有無血緣關係，也不知道舉報者與此案是否有關連。

嫌犯桑普雷茲的鄰居表示，「我雖然不是很了解她，但我可以告訴你，她是一個非常嚴厲的媽媽。她有3個女兒，分別是18歲、16歲以及8歲。」

由於死者確定並非死於自然死亡，因此桑普雷茲被指控2項謀殺兒童的罪名，而檢方仍需進一步調查詳細的死亡原因。

另一方面，法國2021年3月也曾有一名30多歲的女性在自家冰箱的冷凍庫藏了2具嬰兒屍體。而2015年也有一名母親被發現在家存放5具屍體。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
今天限定！　麥當勞「買1送1」開刮了
LIVE／孫生情斷Wendy原因超瞎！田慎節爆乳謝票真相　高
快訊／柯文哲火大了　怒譙：告他！拿他祭旗
今天11：47後「大雪」！　4生肖防病從口入
存股族哭了！　金融股配息恐縮水3成
世足這組照片帥到懷孕！　「11鮮肉球員」國籍曝
孫生認分手「爆就是無法跟女友做愛」！　離譜原因曝
熊好券加碼！　幸運兒嗨翻「再領6張」
快訊／改期宣判！　趙介佑二審判決突喊卡
快訊／賴清德確診！　才跟蔡英文開敗選檢討會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

詭！女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館床上　前晚多P開房同歡

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

英前軍情六處總監：台灣應加大強化防衛

恐怖前任把AirTag藏車底、丟進小孩書包　蘋果公司遭2女起訴求償

川普集團被判「稅務詐欺」17項罪名成立　首度因刑事犯罪被定罪

冰箱藏「2具女嬰屍」！頭部、顱內瘀血　疑遭虎媽活活打死

拜登出席台積電移機典禮　高喊「美國製造業回來了！」

庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是新廠晶片「首批客戶」

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

詭！女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館床上　前晚多P開房同歡

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

英前軍情六處總監：台灣應加大強化防衛

恐怖前任把AirTag藏車底、丟進小孩書包　蘋果公司遭2女起訴求償

川普集團被判「稅務詐欺」17項罪名成立　首度因刑事犯罪被定罪

冰箱藏「2具女嬰屍」！頭部、顱內瘀血　疑遭虎媽活活打死

拜登出席台積電移機典禮　高喊「美國製造業回來了！」

庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是新廠晶片「首批客戶」

台鐵工程車撞電桿車尾甩90度！2人送醫現場血跡斑斑...影片曝光

拜登任內7度對台軍售　總統府：有助維持戰機裝備妥善、提升防衛戰力

心碎！落單母象「難產」倒地淪獵物　鬣狗「掏肛」啃食小象畫面曝

入門款iPhone大升級　外媒曝iPhone 15三大更新「接近Pro版」

桃園八德社區大樓3男吸海洛因　他謊報身分還簽名下場最慘

冰棒下架也不怕！他曝iPhone「隱藏功能」秒查行蹤　1招安卓也能用

Gino雙眼發黃…就醫才知「罹1奪命病症前兆」！　醫警告：恐隨時離開

籲陳明通認錯　游智彬下通牒！揚言公布+檢舉「1魚9吃」名單

試・開箱／薑餅屋、北極光都變成香氛蠟燭！用嗅覺遨遊雪國太療癒

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

國際熱門新聞

蜜月新娘慘死！尪害翻車目睹妻斷氣崩潰

20歲孕婦出門　遭「剖腹取嬰」喪命

拜登將訪台積電　科技大老到齊

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

影片曝！18歲男散步打噴嚏　9秒後突倒地亡

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

台積電移機典禮　拜登、庫克與科技巨頭雲集

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

青年走路打噴嚏　離奇倒地慘死

中國外交部：「孤立中國」不符合任何一方利益

Fed鷹派、小摩高盛看衰3衝擊　美股跌350點

美眾議員：台積電擴廠有助於國安

更多熱門

相關新聞

應召妹賣淫懷孕！隨身帶嬰屍2個月後棄屍

應召妹賣淫懷孕！隨身帶嬰屍2個月後棄屍

日本大阪府大阪市日本橋的一處停車場投幣式置物櫃6月發生一起棄嬰事件，現年28歲的應召妹吉田繪里因從事賣淫行為，而懷上男客人的孩子。她4月產下女嬰後，便將嬰兒連同臍帶塞進塑膠袋，並隨身攜帶長達2個月，直到女兒的屍體開始腐敗，最終在6月將嬰屍棄置在停車場的置物櫃內。

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

他水底看見「洋娃娃」下秒嚇爆：是嬰屍

他水底看見「洋娃娃」下秒嚇爆：是嬰屍

2寶媽又懷孕不自知　流產死胎棄屍垃圾車

2寶媽又懷孕不自知　流產死胎棄屍垃圾車

鄰居家冰箱找到嬰屍　嚇壞新手爸

鄰居家冰箱找到嬰屍　嚇壞新手爸

關鍵字：

嬰屍

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

Wendy承認分手孫生「我累了」：去找瞎妹們約吧

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面