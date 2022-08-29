暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

▲不肖殯葬業者往往將墮胎的嬰屍隨處棄置、掩埋，造成社會問題。



圖文／鏡週刊

暑假墮胎潮來了，不少婦產科診所卻無法處理嬰屍，雖然主管機關都說嬰屍能進火葬場，卻要求提供「終止妊娠證明」或生母身分證件，一來違反《個資法》，二來多數孕婦想保護隱私，選擇私下找業者「土葬」，最後發生隨意掩埋、棄置的亂象；醫師呼籲政府修法，用醫師簽證取代其他證明，讓這些來不及出世的小生命能火化安息。

由於暑假結束，墮胎潮再起，台中市卻有不少婦科醫師，為了處理中期墮胎的嬰屍而傷腦筋，原來，幫這些孕婦處理嬰屍的某殯葬業者表示，無法再提供3,000元的「土葬」服務，要退休了，但未出世的胚胎沒有死亡證明，進不了火化場，遂成僵局。

▼孕婦墮胎具高度隱私性，部分婦產科診所還在招牌強調保密。



對此，台中市政府生命禮儀管理所祕書熊增仁表示：「可以處理嬰屍，但必須要有『終止妊娠證明』或『死胎證明』」。高雄市殯葬管理處處長黃中中則說：「嬰屍火化須提供母親身分證，若是未成年少女墮胎或死胎，還須提供監護人證件」；至於新北市的規定，跟高雄幾乎一樣，只要提供死產證明或母親身分證，就可以進場火化。

向本刊投訴的台中「安生婦產科醫院」院長呂秉正說，墮胎是高度隱私的事，很多媽媽擔心曝光，怎麼會拿著身分證去火化她不想要的孩子？法令本身就是阻礙！他指出，12週以上的胚胎已經成形，有小手、小腳，醫護人員須尊重生命，所以不敢亂處理！

▼董姓男子將嬰屍棄置於公墓園區，導致嬰屍頭部遭野狗啃咬。



對於現行法令，呂秉正不以為然，他說：「死產證明好處理，開給患者就是了，他們自然會找葬儀社處理，但終止妊娠證明就是病歷表，依《個人資料保護法》相關規定，醫師必須保護病患隱私，怎可能交付給殯儀館？」他呼籲政府修法，讓墮胎的嬰屍只要有醫師簽證，就能夠進場火化，這樣不但尊重生命，也保護孕婦的隱私。

台中資深業者孫哥說：「3,000元哪可能土葬？我看這些嬰屍肯定被埋到哪個偏僻的亂葬崗！」另一名葬儀社老闆林董則表示：「死胎是被父母期待，卻無緣的孩子，這些父母會慎重其事地火化、超渡，但墮胎的，即使已經成形，也是父母們不想面對的過去，根本不會去處理胚胎。」新北市殯葬業者何小姐更是強調：「3,000元不敷成本，除非亂搞、隨便埋，正派的葬儀社不敢做，也不屑做。」

本刊調查，嬰屍隨意丟棄案發生不止一次，2017年底，仁愛醫院發生殯葬業者收了3,500元，卻將嬰屍丟棄旱溪，被民眾發現，警方逮捕業者，依遺棄屍體罪究辦。2020年3月，高雄一個業者受委託處理死胎，卻轉包給他人，而員工隨意丟棄在覆頂金墓園，導致嬰屍被野狗啃咬斷頭，涉案業者3人被捕，遭檢方依背信、遺棄屍體罪起訴。



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