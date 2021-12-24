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不知懷孕廁所流產竟棄屍垃圾車　2寶媽「因緊張犯罪」獲緩起訴

▲▼新莊陳姓女秘書丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

▲新莊陳姓婦人丟棄連著胎盤的女嬰屍於垃圾車內，被逮捕時嚇到發抖。（圖／記者陳豐德攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名陳姓婦人今年在家早產娩出1名女嬰，她發現女兒斷氣，心慌不敢告訴丈夫，竟將還連著胎盤的嬰屍棄置定點垃圾車內，照常去上班，被檢警循線查獲到案，她全部認錯，新北地檢署根據法醫驗屍報告，認定女嬰是死胎，並非陳女所殺，至於陳女涉犯遺棄屍體罪嫌，丈夫願意原諒，檢方考量陳女因緊張而犯罪，無再犯之虞，今處分緩起訴為期1年，陳婦須支付國庫15萬元。

本案發生於今年（2021年）8月12日，清潔隊員當天上午7時許，在新北市新莊區1輛定點垃圾車內，赫然發現1具蜷縮的女嬰屍體，身上還連著胎盤，檢警調閱街道監視畫面，查出是43歲的陳女所扔，當天中午循線在北市內湖區查獲在某公司擔任會計的陳女。

與丈夫育有2個兒子的陳女坦承丟棄嬰屍，供稱事先不知自己懷孕，當天上午在家上廁所，突然感覺腹部劇痛，接著意外生下女嬰，但女嬰沒有哭，她檢視發現好像沒呼吸、已經斷氣，慌了手腳，連忙用塑膠袋包起來，出門上班時當成垃圾丟進垃圾車。

陳女丈夫被檢警訊問時，也對妻子舉動覺得不可思議，表示2人結婚20多年，事發前發現老婆發福，他問過是不是懷孕，老婆否認，沒想到真的是懷孕了，卻發生此事，他認為就算生下來，家裡也養得起，妻子應該是慌了手腳，才瞞著家人獨自處理。

陳女被移送新北檢複訊後交保5萬元，法醫解剖嬰屍後研判陳婦懷胎約6月，女嬰肺泡沒充氣，肺泡成熟度不足，代表一離開母體就死亡，屬於死胎。檢方據此認定陳婦並未觸犯殺人罪或生母殺嬰罪，但她棄屍行為有違善良風俗，何況女嬰屍體已有五官和身形手腳，不加以殮葬更有失尊重。

不過檢方考量陳婦因緊張害怕而犯下本案，認罪並有悔意，加上丈夫與家人都願意原諒，陳婦應無再犯之虞，今將陳婦所涉遺棄屍體罪嫌處分緩起訴為期1年，須支付國庫15萬元。

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