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社會 社會焦點 保障人權

下訂27支Apple Watch…超商店員還幫搬上車！大盜秒踩油門閃人

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉一家便利超商日前傳出一起竊案，32歲的陳姓嫌犯以貨到付款方式一口氣下訂27支Apple Watch，還刻意選在深夜時段店內只有大夜班店員1人看店時取貨，等店員結完帳、尚未付款時，陳嫌還佯稱要購買多箱飲料、零食，並請店員幫忙搬上車，隨後趁著店員不注意，踩下油門揚長離去，留下一臉錯愕的店員不知所措。

▲▼苗栗嫌下訂27支Apple Watch，還沒付錢隨即離去，超商店員錯愕報警。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲陳嫌一口氣下訂27支Apple Watch，刻意選在深夜時段到店取貨。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣大湖分局警方10月23日清晨接到便利商店店員報案，店員表示，該名陳姓男子上網下訂27支Apple Watch，以貨到付款方式寄到店裡，陳男還利用深夜時段來店取貨，在刷完條碼、還未付帳時，陳男又稱公司要辦尾牙，因此購買多箱飲料零食。店員不疑有他，見陳男購買相當多物品，因此還熱心協助一起將商品搬上車；隨後陳男稱還要購買一些乾貨，請店員等他一下，因此店員便入店等待陳男結帳，豈料陳男見狀後，馬上跳上駕駛座，踩下油門離去，店員追出時車子已經開遠，一臉錯愕地留在原地，粗估損失至少新台幣30萬元。

警方獲報後立即成立專案小組，全力追查嫌犯行蹤，終於鎖定身揹5條通緝罪名的陳嫌，並於11月18日會同台中警方於台中市區將其逮捕，但陳嫌落網時27支Apple Watch均已變賣；據悉，陳嫌在台中也犯下類似刑案，全案目前正進一步偵辦中。

▼超商店員還幫忙將商品搬上車，豈料陳嫌隨後竟踩下油門揚長離去。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗嫌下訂27支Apple Watch，還沒付錢隨即離去，超商店員錯愕報警。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗嫌下訂27支Apple Watch，還沒付錢隨即離去，超商店員錯愕報警。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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