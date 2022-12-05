　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蜜糖滷味、剝皮辣椒雞湯都有！　「鼎泰豐私房美食」超商限定吃

▲▼「全家X鼎泰豐」最新聯名鮮食開賣。（圖／業者提供）

▲超商限定吃鼎泰豐私房美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

熬夜看世足賽肯定要搭配宵夜！有超商強勢開賣最新「鼎泰豐私房聯名鮮食」，從正餐到甜點、宵夜通通一次滿足，不僅喝得到暖胃剝皮辣椒雞湯，還有紫米紅豆露、冰糖滷味等選擇，即日起於全門市就能買到。

▲▼「全家X鼎泰豐」最新聯名鮮食開賣。（圖／業者提供）

▲蔗香蜜糖滷味只在全+1商城限定賣。

「全家X鼎泰豐」最新聯名鮮食開吃了，首推2款滷味小吃，門市就能買到「香辣醬冰糖滷味」，特意選用大紅袍、八角爆香熬製成濃郁滷汁作為基底，再加入多種經典食材滷製，最後拌入獨門香辣醬，涮嘴又喝吃，另一款「蔗香蜜糖滷味」則是將鵪鶉蛋、杏鮑菇等多種食材以特製滷汁熬煮入味，於全+1商城限定販售。

▲▼「全家X鼎泰豐」最新聯名鮮食開賣。（圖／業者提供）

▲剝皮辣椒雞湯裡頭吃得到雞腿。

加碼還有嚴選國產豬腿肉片搭配爆炒沙茶醬、鮮甜大白菜的「沙茶豬肉燴飯」，冬天喝最暖胃的「剝皮辣椒雞湯」，湯底特意以白胡椒、薑片與剝皮辣椒高湯熬煮，再加入鮮嫩雞腿，甘甜好喝，以及香甜綿密的「紫米紅豆露」，即日起於門市就能買到。

▲▼7-11攜手三元花園韓式餐廳推出新品。（圖／7-11提供）

▲▼7-11找來三元花園韓式餐廳推出一系列韓式美食。

▲▼7-11攜手三元花園韓式餐廳推出新品。（圖／7-11提供）

另，7-11近日也聯手在首爾擁有40多年歷史、並有最正宗韓國料理美名的「三元花園韓式餐廳」，強勢推出6款全新韓式料理，首推「韓式燒肉飯糰」，選用韓國直輸辣醬與辛香料調味，並嚴選五花肉醃入秘製醬汁，接著加入韓國宗家府泡菜，最後再以麻油海苔包裹而成，口感濃郁好吃。

還有以牛大骨高湯加入辣醬及特調豆腐鍋醬，搭配鮮蝦、蛤蠣、冬粉及豆腐的「韓式海鮮豆腐鍋」，以及「韓式什錦烤肉飯」、「韓式辣炒豬肉飯」等選擇；加碼吃韓國經典小菜包括「韓式雜菜冬粉」及「韓式辣炒年糕」，提醒辣炒年糕限於3600間門市販售，是使用特製辣醬拌炒年糕、魚板，超級涮嘴。

【你可能也想看】

►八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收
►快筆記！　CoCo「珍珠鮮奶茶買1送1」限時1天搶喝
►必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
世足猜比分3關全過！　他嗨炸：1014倍
快訊／雨區擴大！　4縣市「豪大雨特報」
快訊／北韓連射「130枚砲彈」！　違反軍事協議
富少帶嫩妹摩鐵爽完慘了！　驚見遠端下令：讓他XX妳
狂查「豆花妹」個資！三重警被記2小過　長官也連坐火大
國1休旅車頭塞進大貨車尾　駕駛腦漿外溢當場死亡
下課遭陌生人尾隨！高三妹「人間蒸發」1個月　最後對話逼哭爸媽
國泰世華銀罰定了！2個月內2次當機　金管會：併案處理

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

禾聯家電年度新品亮相　「全新殺菌功能」守護消費者健康

蜜糖滷味、剝皮辣椒雞湯都有！　「鼎泰豐私房美食」超商限定吃

人氣直播主阿林哥夫妻首度合體憲哥　12／8東森購物粉專開賣

最辣嬰幼直播女王「花媽 」合體憲哥　12／8東森購物粉專開賣

東森購物強棒聯手天后闆妹大徒弟　跨平台直播2小時「亂賣」

肯德基推聖誕巨大桶！新品奶香炸雞、可可蛋撻、吉拿棒限定開賣

讓你和AI繪圖一樣美-BIO UP撫紋修護霜

肯德基連續14天「買1送1」！套餐最低下殺5折　必買清單一次看

今天衝了！　超商「2大飲品下殺第2杯半價」爽喝2周

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

禾聯家電年度新品亮相　「全新殺菌功能」守護消費者健康

蜜糖滷味、剝皮辣椒雞湯都有！　「鼎泰豐私房美食」超商限定吃

人氣直播主阿林哥夫妻首度合體憲哥　12／8東森購物粉專開賣

最辣嬰幼直播女王「花媽 」合體憲哥　12／8東森購物粉專開賣

東森購物強棒聯手天后闆妹大徒弟　跨平台直播2小時「亂賣」

肯德基推聖誕巨大桶！新品奶香炸雞、可可蛋撻、吉拿棒限定開賣

讓你和AI繪圖一樣美-BIO UP撫紋修護霜

肯德基連續14天「買1送1」！套餐最低下殺5折　必買清單一次看

今天衝了！　超商「2大飲品下殺第2杯半價」爽喝2周

台南槍擊案未破調整人事？警政署長改口「辦案認真要支持鼓勵」

特搜中山美食！濃郁拉麵配肥厚叉燒太銷魂　一人享南洋料理非難事

鄭家純曬「老公vs吳崢」撞臉對比照　本尊認證顏值：更像另一韓星

達美樂「世界十大起司披薩」開賣！外帶半價、聖誕跨年套餐超澎湃

台南南化發生預伴混凝土車翻覆　搶救駕駛人脫困送醫

派對上給學生灌酒　學校女主管「勾引男學生壞壞」控13重罪被捕

男約女同事喝酒…深夜被吻醒「凍未條激戰」　事後才知她是女友閨蜜

鄭州疫情影響部分出貨！鴻海11月營收5511億元　月減29.04%

培育醫學專業人才　戴德森教育事務基金會頒發獎學金

拾荒2人組撿餐廳燈具挨告　法官判無罪：他們過去多次拾金不昧

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

消費熱門新聞

肯德基連續14天「買1送1」

等到了！超商「咖啡買7送7」

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

超商限時大杯美式下殺27元、拿鐵39元

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

Uber Eats「12月優惠碼」一次收

肯德基聖誕新品！可可蛋撻、奶香炸雞開賣

麥當勞換「內用飲料杯」！業者證實

超商連2周指定飲品第2杯半價喝

限量發售！超商獨家7款聯名聖誕水晶球

東森購物聯手天后闆妹大徒弟　跨平台「亂賣」

超商吃2顆飯糰+5元喝飲料、零食買1送1

更多熱門

相關新聞

姓名與「藝奇」同音一字送和牛

姓名與「藝奇」同音一字送和牛

王品旗下「藝奇日本料理」今（5）日進駐南紡購物中心，同時祭出開幕優惠，12月5日-12月20日期間只要姓名與「藝奇」同音一字，到店享用2客套餐即款待櫻花和牛。另外，「王品牛排」中山北店今日也改裝重新開幕，12月5日~12月15日期間來店享用套餐2客，即款待「海大蝦佐干貝」1份。

大碗沒蓋子！客罵哭店員　清水服務區回應了

大碗沒蓋子！客罵哭店員　清水服務區回應了

罪惡「KitKat起司系列甜點」開吃

罪惡「KitKat起司系列甜點」開吃

CoCo珍珠鮮奶茶買1送1限時1天搶喝

CoCo珍珠鮮奶茶買1送1限時1天搶喝

最新「藍莓巧克力生吐司」開吃了

最新「藍莓巧克力生吐司」開吃了

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家鼎泰豐

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

全班27名同學「有26人討厭他」

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

陸律師千字文開罵汪小菲張蘭！大S：人人都該讀

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面