蜜糖滷味、剝皮辣椒雞湯都有！　「鼎泰豐私房美食」超商限定吃

▲超商限定吃鼎泰豐私房美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

熬夜看世足賽肯定要搭配宵夜！有超商強勢開賣最新「鼎泰豐私房聯名鮮食」，從正餐到甜點、宵夜通通一次滿足，不僅喝得到暖胃剝皮辣椒雞湯，還有紫米紅豆露、冰糖滷味等選擇，即日起於全門市就能買到。

▲蔗香蜜糖滷味只在全+1商城限定賣。

「全家X鼎泰豐」最新聯名鮮食開吃了，首推2款滷味小吃，門市就能買到「香辣醬冰糖滷味」，特意選用大紅袍、八角爆香熬製成濃郁滷汁作為基底，再加入多種經典食材滷製，最後拌入獨門香辣醬，涮嘴又喝吃，另一款「蔗香蜜糖滷味」則是將鵪鶉蛋、杏鮑菇等多種食材以特製滷汁熬煮入味，於全+1商城限定販售。

▲剝皮辣椒雞湯裡頭吃得到雞腿。

加碼還有嚴選國產豬腿肉片搭配爆炒沙茶醬、鮮甜大白菜的「沙茶豬肉燴飯」，冬天喝最暖胃的「剝皮辣椒雞湯」，湯底特意以白胡椒、薑片與剝皮辣椒高湯熬煮，再加入鮮嫩雞腿，甘甜好喝，以及香甜綿密的「紫米紅豆露」，即日起於門市就能買到。

▲▼7-11找來三元花園韓式餐廳推出一系列韓式美食。

另，7-11近日也聯手在首爾擁有40多年歷史、並有最正宗韓國料理美名的「三元花園韓式餐廳」，強勢推出6款全新韓式料理，首推「韓式燒肉飯糰」，選用韓國直輸辣醬與辛香料調味，並嚴選五花肉醃入秘製醬汁，接著加入韓國宗家府泡菜，最後再以麻油海苔包裹而成，口感濃郁好吃。

還有以牛大骨高湯加入辣醬及特調豆腐鍋醬，搭配鮮蝦、蛤蠣、冬粉及豆腐的「韓式海鮮豆腐鍋」，以及「韓式什錦烤肉飯」、「韓式辣炒豬肉飯」等選擇；加碼吃韓國經典小菜包括「韓式雜菜冬粉」及「韓式辣炒年糕」，提醒辣炒年糕限於3600間門市販售，是使用特製辣醬拌炒年糕、魚板，超級涮嘴。

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