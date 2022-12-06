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只有今天！超商爽喝「美式、拿鐵買6送6」　開放寄杯、互換冷熱

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又能囤貨了！全家每月限時1天「好咖日」重磅登場，這個月祭出「單品美式、單品拿鐵（中／大杯）買6送6」，加碼還有罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3等2大好康，今（6）日上午10時準時開搶。

▲▼全家極鬆餅、罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲極鬆餅、罐裝咖啡也有限時優惠。

全家12月好咖日祭出「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，可兌期限至2023年6月30日；加碼還有「Let's Café罐裝咖啡買6送6」及「極鬆餅任選買6送3」等，可兌換期限為2023年3月31日前，數量有限、售完為止，以上優惠每人限購1組，今（6）日上午10時起於APP中的「隨買跨店取」開賣。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定7大咖啡飲品可享組合價1212元。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至12月13日也祭出「7大咖啡飲品組合價1212元喝」限時優惠，優惠品項有「CITY CAFE大杯美式45杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵32杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯」、「CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯」及「CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯」。

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