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3姊弟命喪火窟「陌生阿伯」登門送暖：妳要收下！　姑姑痛哭跪地

記者蔡文淵、許力方／苗栗報導

苗栗銅鑼一間民宅昨天（3日）發生死亡火警，奪走劉家3姊弟性命，他們困在3樓前方房間，救出送醫仍不治，初判3人在火災發生後，決定從內部逃生，但濃煙導致迷失方向，嗆昏送命。有善心阿伯看到新聞後，今天一早親自帶著紅包登門慰問家屬，劉家姑姑感動痛哭，當場跪地謝謝他老人家。

有戴帽子、一頭白髮的善心阿伯今天前往送暖，親自帶著紅包慰問劉家人，姑姑看了情緒潰堤，當場感動痛哭、跪地答謝，阿伯則語氣堅定地說「拿著，不要難過，我專程前來，妳一定要收下」、「不要哭」、「妳不可以這樣，妳要堅強！」攙扶著她走回房內。

▲▼苗栗銅鑼鄉火警。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲3姊弟被嗆昏逃生不及，命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲3姊弟姑姑重返現場，痛哭「小孩子就這樣沒了…」

3姊弟的姑姑今天返回火場，悲慟質疑，明明孩子們都在3樓前面，為何消防局沒派雲梯車來？只要破壞鐵窗，就能把他們都救出來，「小孩子就這樣子沒了...」她也說，自己不是專業，「救人跟救火是要同時，救災的人也是人啊，他們也不可能在火勢很大時也進去…」雖然要救孩子，但也要顧慮消防人員的生命安全，大家都是一條命。

銅鑼永樂路劉家住宅昨天下午發生火警，造成屋內15歲少女、11歲男童、10歲女童3姊弟不治。消防鑑識人員今天到場鑑識，救災人員先在3樓房間門口外側發現1名倒臥女童，靠近門口處發現第2名女童，最後在房間床鋪上發現用棉被覆蓋全身的男童，初步研判火災發生後，3人決定從內部逃生，但2樓往上直竄大量濃煙，導致他們迷失逃生方向、嗆昏身亡。

檢察官相驗完畢後，認定3姊弟主要皆因吸入過多火災濃煙死亡；至於起火原因，初步排除人為縱火，將調閱監視器、勘查採證後進一步鑑定。

這場死亡火警起火點在2樓，案發時阿嬤在1樓門口騎樓包肉粽，爸爸也在1樓看電視，都沒有察覺，直到鄰居大喊「你家樓上煙怎麼那麼大？」才發現報案，在3樓午睡的阿公緊急下樓逃生，3姊弟則困在3樓房內。

▲苗栗銅鑼鄉火警。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗3姊弟命喪火窟。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼消防署4日派遣鑑識人員協助苗栗消防局火災調查。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲消防署鑑識人員協助苗栗消防局調查3死火災。

消防隊距離火場僅數百公尺距離，抵達時已有大量濃煙，火舌從2、3樓陽台竄出。苗栗消防局副局長黃德興說，火場2、3樓都設有鐵窗，只能從內部樓梯逃生，加上逃生時未隨手將房門關閉，導致大量濃煙進入房間，釀成悲劇發生。

據悉，劉家是近40年的老透天厝，沒有安裝火災警報器，也只有單一逃生口，並有鐵窗封鎖。鄰居說，3個小兄妹十分有禮貌又懂事，因父母離異，爸爸沒有固定工作，幾乎都是阿公阿嬤靠著辦外燴、包粽子養大，由姊姊負責照顧弟妹生活三餐，火警前小弟才剛買便當回來給阿嬤吃。

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