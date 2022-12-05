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社會 社會焦點 保障人權

關東煮碗沒蓋子！鈔票哥不甩「乾溼分離」罵哭店員　清水服務區回應了

▲▼清水服務區,關東煮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲一名男客4日到清水服務區消費，疑似未注意公告寫「湯燒請使用小湯杯」，質問女店員大碗為何沒蓋子。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

國道清水服務區昨（4）日傳出有男客在超商前咆哮，拿著關東煮的碗質問店員「為什麼沒有蓋子？」甚至把店員罵哭，一度拿出大疊鈔票嗆「是在糟蹋人嗎？」整個過程被其他顧客看見PO網。清水服務區今日回應，當下已向客人說明原因，安撫雙方情緒後，該男也向店員表示「剛剛比較大聲」，並無報警。

昨日收假日，國道3號清水服務區人潮相當多，有一名顧客在臉書「爆怨公社」表示，4日晚間9時許在清水服務區某超商排隊等待結帳時，親眼目睹一名年約40歲男子因為關東煮的大碗沒有蓋子，就把女店員罵哭，該男嗆聲，「沒有蓋子就不要拿大碗出來裝，是在糟蹋人嗎？又不是花不起錢」，說完還真的拿出一大疊錢。

▲▼清水服務區,關東煮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲清水服務區表示，其實是為了讓客人方便食用，才會將大小碗分開，客人疑似沒注意到公告。（圖／記者許權毅翻攝）

事發當下旁邊約6、7人也一直附和男子的話，覺得店家沒有蓋子就不應該把碗拿出來，最後直接把碗砸在櫃台，原PO說：「全程他們的孩子們在那邊看整個過程，這身教真的很棒，一大家子在為難櫃台妹妹。」

清水服務區區經理回應指出，昨日得知此事後，立刻前往現場調解，向顧客說明為讓旅客方便，避免熱湯灑落，讓關東煮「乾溼分離」，大碗裝料、小碗裝湯，也能方便食用。

▲▼清水服務區,關東煮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲男客持大碗質問女店員，還把大碗「大動作交還」，害女店員當場淚崩。（圖／記者許權毅翻攝）

區經理指出，跟客人說明後，對方也能後理解，並且說「自己剛剛比較大聲，可能要去安撫一下」之後便離去，店員經安撫之後也還OK，繼續完成工作。業者後續也有調閱監視器查看，確認該男並沒有脫序、攻擊行為，並未報警。

▲▼清水服務區,關東煮。（圖／記者許權毅翻攝）

▲清水服務區昨日遇到收假日，人潮相當多。（示意圖，與當事人無關／記者許權毅翻攝）

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台中國道關東煮清水服務區超商女店員客人

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