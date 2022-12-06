快哭了！小7工讀生1萬5現金當垃圾丟　清潔隊員翻垃圾山找回

▲差點哭出來！小七工讀生把袋裝1萬5現金當垃圾丟，清潔隊翻垃圾山找回。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

差點哭出來了！台中市梧棲區一家超商工讀生，誤將1袋現金當成垃圾丟棄，梧棲區清潔隊接獲民眾反映後，隨即連絡沿街垃圾車返回，將垃圾倒在隊部空地，花費近30分鐘的時間，終於在成堆的垃圾山中找到藍色垃圾袋內的現金收納袋，經清點現金1萬5000元無誤，原先著急到快哭出來的工讀生瞬間放下心中大石。

超商邱姓店長表示，工讀生交班時發現現金短少1萬5000元，馬上調閱店內監視錄影設備，發現上一班工讀生不慎將現金收納袋丟進垃圾桶，當成一般生活垃圾丟到垃圾車，趕緊打電話給梧棲區清潔隊。

▲清潔隊將垃圾倒在隊部空地，花費近30分鐘的時間找到現金袋。（圖／市府提供）



誤丟現金的工讀生就讀台中一所科技大學進修部，利用白天的時間半工半讀，賺取學費及生活費，如果找不回來需要賠償的話，恐怕接近100小時的工作費就泡湯了，此次事件特別感受到清潔隊服務的熱忱，下次丟垃圾前一定會再三注意。

梧棲區清潔隊長賴竣男表示，隊部李姓班長當天接獲通報後，馬上連絡垃圾車並協助調派幾位同仁合作順利找回，幸好民眾記得是丟在藍色垃圾袋且及時連絡，否則垃圾如果已經下到貯坑內，就跟大海撈針一樣，找到的機率可能是零了。