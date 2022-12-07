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桃園明年總預算是否重審？　「第一高票」連任2議員臉書互槓

▲桃園112年總預算是否重審？

▲民進黨議員主張112年度總預算退回重審。（圖／擷取自彭俊豪臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會6日於2022縣市長選戰落幕後，首度召開臨時會進行審議112年度總預算，民進黨市議員呂林小鳳提出，經該黨開會決議以及所有議員主張112年度總預算退回重審，然經退回重審的表決失敗後，民進黨市議員彭俊豪重批張善政市長都還沒就職，但選舉期間開的許多支票，在今天就準備跳票！

中壢區第一高票連任的彭俊豪，在臉書發文提到，基於責任政治，新市府本應重新審視編列112年度預算，負責任的兌現政見。但今天的預備會議，國民黨團卻執意要用鄭市府編的舊預算來審，究竟是愉懶，還是欺騙不演了？桃園市民將未來四年，託付給新的團隊，許多市民是相信張市長提出的政見，問題是，不編預算，幸福里程30K要少幾K？桃北北1280月票要少幾個月？警消加給的錢在哪？公托數量要怎麼翻倍？產檢計程車誰買單？

彭俊豪批評，不編預算，就是空頭支票。過去鄭市長遇上桃園升格，就依據責任政治的標準，重編預算送審，這不但是對議會及新民意的尊重，更代表對未來的政見與施政負責。彭俊豪臉書正告張市長與國民黨，責任政治，不和稀泥，預算重編，兌現政見。

同樣在平鎮區拿下第一高票、順利連任的國民黨市議員黃敬平，也火速於臉書回擊「杯葛你們鄭文燦市府自己編列的預算，會給人看笑話！」審查預算不是民進黨說了算，今天民進黨在議場表決人數還不到20席，比你們的總席次還少！顯示民進黨團自己都有人「看不下去」，不想出席議會開議表決！

▲桃園112年總預算是否重審？

黃敬平說，請不要再睜著眼睛說瞎話了，難道你們要扯鄭文燦的後腿？還是你們認為鄭文燦的預算書也是抄襲來的？要一起撤銷？國民黨團的立場非常非常清楚！就是善盡為市民看緊荷包的職責！難道你們這些民進黨團議員都想當薪水小偷？！尤其這是市府團隊今年千辛萬苦編列的預算，由現任議員監督把關審查，本就天經地義！

自從2014年桃園市升格以來，除了首屆由縣升市是由新任市議員審查，其他如2018年，也是由現任議員審查，新的市府團隊都還沒有上任，到底哪來的跳票？提出這種說法的民進黨議員，不知道有何居心？還是想趁鄭文燦現在氣勢正衰「趁燦病，要燦命！」，再踹鄭文燦市府一腳？你們這樣做會不會太現實了？

就算你們再怎麼樣不想讓鄭文燦當選民進黨主席，也不要故意這樣讓鄭文燦難堪，打臉鄭文燦市府！張善政提出的政見，自然會有辦法兌現！不勞你們瞎操心。你們想要善盡監督，接下來也還有四年的時間能監督。黃敬平敬告民進黨「不要急，也千萬不要靠打鄭文燦市府出氣。」

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