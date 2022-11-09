台版柬埔寨3死　議員曝桃園警3周前已獲報：3人原本有機會獲救

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社會 社會焦點 保障人權

台版柬埔寨3死　黃敬平曝桃園警3周前已獲報：3人原本有機會獲救

記者黃翊婷／綜合報導

「台版柬埔寨」求職詐騙案釀3死，國民黨桃園市議員黃敬平指控，桃園警方早在10月16日就接到「吹哨者」報案，卻拖延將近3周，吹哨者提供報案錄音檔佐證，讓他感到十分沉痛，「那3個人原本有機會獲救的」。

▲▼台版柬埔寨活人如牲畜堆疊！ 鄉民驚呼「這綁法」：不打算留活路。（圖／翻攝自爆料公社）

▲受害者們被迫擠在一個小房間內。（圖／翻攝自爆料公社）

黃敬平8日在臉書PO文中提到，新北警方在11月5日破獲這起震撼全台的「台版柬埔寨」事件，但他在當天晚上就接獲正義民眾吹哨者的爆料，原來這件事情早在10月16日的時候就已經向桃園警方報案。

黃敬平表示，最初報案的時候，失去聯繫的江姓女受害人被警方列為失蹤人口案件，江女的同事認為事有蹊蹺，因為當事人是在上班時間消失的，於是透過辦公室電腦查看訊息，意外發現她有很多網路銀行的帳戶出現錯誤登入訊息，懷疑她可能是被人擄走的；另外，吹哨者也覺得這起案件與地方黑道有關。

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃敬平說，吹哨者是江女的親友，警覺事情有異便立即聯繫桃園市警局，案件卻被轉交到中壢警分局興國派出所，而且警方不知道為什麼堅持不把此案轉為刑事案件，他們聯繫內政部警政署刑事警察局也沒有獲得重視，「甚至受理案件證明單，警方受理人也未簽名！」

黃敬平提到，從桃園警方接獲報案到新北警方破獲案件，足足有將近3周的時間，如果在這段期間內，民眾的報案有獲得重視，也許就能減少案件的傷亡人數，「那3個人原本有機會獲救的」。

「台版柬埔寨」求職詐騙案釀3死，國民黨桃園市議員黃敬平感嘆，「那3個人原本有機會獲救的」。（圖／翻攝自Facebook／黃敬平）

▲黃敬平表示，桃園警方早在10月16日就接獲相關報案。（圖／翻攝自Facebook／黃敬平）

此外，黃敬平曾在6日於臉書PO文公開和吹哨者之間的對話，詳細如下：

「民」代表「匿名吹哨者」
「議」代表「黃敬平」

民：你好，請問，有些檔案，傳這裡可以嗎？
民：大致就是，報案很久，警察沒有行動，地方到中央都沒行動。
（照片已傳送）
民：你看一下，我（的）報案時間軸，電話我有錄音，基本上就是，你聽到會吐血那種，我都說重點了，水房押人、搶帳戶，要求他們失蹤協尋改刑事，就是沒動作，然後被新北破案。
民：錄音檔可以給你，但請消音受害人名字，畢竟（是）個人隱私，同意我再傳給你，（傳）錄音檔給你。
議：好的，當然。
（語音訊息已傳送）
（照片已傳送）
議：目前這個資訊有給其他人了嗎？
民：有給我XXX知道，語音檔、照片而已，你是全部，畢竟報案那麼久了。
議：了解。
民：不轉刑事，一直協尋，今天被別人破案，真丟臉。主要是XXX報案很早，10月17日失蹤第3天就往上找人，不理XXX。
（語音訊息已傳送）
民：我的資料幫我保密，謝謝，他們都知道XXX的電話。
（照片已傳送）
議：好的，不管如何，都會幫您做保密。
民：對報案日期就會知道，XXX有多慘，還幫那個關廁所的CPR，在他面前死去。語音跟照片，你要對一下，就知道，單位不同，怕你搞混。
民：問一下，我的臉書要不要先下掉之前貼的照片，跟先關閉？畢竟，我怕被肉搜。

【匿名吹哨者跟敬平報料 #昨晚中壢囚虐死亡事件 桃園市政府10/16早該知情】 已跟當事人確認是失蹤兩天(14號失蹤)後報案 各位應該都知道，昨天發生了讓全台震驚的大新聞── 新北警方查獲「中壢詐騙集團囚虐32人，另有3人死亡」堪稱...

黃敬平發佈於 2022年11月6日 星期日

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