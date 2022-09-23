桃園觀光產業紫色聯盟力挺張善政　相信他「能讓觀光發展更好」

▲姚大光(左三)說，相信張善政當選市長能讓觀光發展更好。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園觀光產業紫色聯盟22日於中壢區水悅莊園舉辦聯誼，邀請國民黨桃園市長參選人張善政出席。中華民國旅行業全國聯合會榮譽理事長姚大光指出，政府曾經說過要以觀光立國，要把觀光局提升到觀光署，但目前還沒有看到兌現，反倒是這兩年多來，疫情及政府禁團令政策，打趴觀光相關產業，讓業者生活艱辛！

姚大光說，他相信具有理工、科技專業的國民黨桃園市長參選人張善政，當選市長後，能夠推動桃園的觀光發展。曾擔任台東縣長的國民黨秘書長黃健庭也表示，用觀光來翻轉一個城市，他有很豐富的經驗。

台東本來是被嘲笑「好山、好水好無聊」的地方，但他在二屆的縣長任內，就是用觀光把大量的遊客和投資吸引過來，創造很多的就業機會，無論是天上的熱氣球到海上國際的衝浪活動，都讓台東的觀光發展迎向國際；倘若張善政當選桃園市長，他樂意將其經驗提供給善哥，協助桃園發展觀光。

▲張善政表示，當選市長將讓桃園成為北台灣最耀眼的觀光城市。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪表示，受到疫情影響，過去兩年多觀光產業不只旅遊業，周遭餐飲、運輸、禮品、農產加工等相關產業都在苦撐，現今各國和我們的政府已陸續逐步解封，業者將推出各項優惠措施，拚業績。

張善政說，桃園是國門所在，擁有得天獨厚的天然旅遊景緻，人文豐厚，如當選市長一定會把桃園的觀光亮點、美食文化等推展出去，讓桃園成為北台灣最耀眼的觀光城市。市議員黃敬平指出，和觀光產業息息相關的，就是能做到「人進來、貨出去、大家發大財」，而桃園有得天獨厚的地理優勢、很多的人文地理和美麗的觀光景點，帶動桃園的觀光發展，相信善哥做得到。

包括國民黨社會部主任水雲翔、中華民國旅行業品質保障協會理事長許禓哲、中華優質旅遊協會理事長李奇嶽、桃園市遊覽車客運公會理事長林建宏、桃園市旅館公會理事長邱照進、桃園市民宿發展會理事長陳秉弘、桃園市小客車公會陳雲華、中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱、桃園市導遊協會理事長張緒祥、桃園市旅遊觀光產業工會理事長陳光鈞、市議員林政賢、黃敬平以及市議員參選人張碩芳、游智彬、袁慧心、毛嘉慶等人士，都出席這場活動。