台版柬埔寨3死　議員爆桃警10／14早獲報！警方回應了

記者黃翊婷／綜合報導

「台版柬埔寨案」詐騙集團虐死3人，並棄屍在桃園及南投，引發各界關注。國民黨桃園市議員黃敬平曾在臉書PO文指稱，3人原本有機會獲救，10月14日就有民眾報案，卻未得到重視，甚至遭到警方「互踢皮球」。對此，大溪警分局和中壢警分局表示，同仁獲報之後立即展開調查，並無互踢皮球，受害者家屬事後也有向警方表達感謝之意。

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」被移送至士林地檢署。（圖／記者陳雕文攝）

黃敬平6日在臉書PO文指稱，關於台版柬埔寨造成3人遭囚虐死亡一事，如果內政部警政署刑事局和桃園市警局能夠重視民眾在10月14日的報案，並意識到事情的不尋常以及嚴重性的話，「那3個人原本有機會獲救的」。

黃敬平表示，其中一名江姓女受害者的姊姊是在10月14日發現妹妹失蹤，調查妹妹的電子郵件之後，發現網路銀行有被連續登錄的紀錄，於是在10月16日向大溪警分局報案，接著案件被轉至中壢警分局，第一時間卻未能獲得重視，導致妹妹遭到囚禁、凌虐；他認為這是因為警方的警覺性不足，才會錯過黃金救援時間。

▼▲嫌犯在南投棄屍時，還用石頭標記棄屍地點。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，大溪警分局表示，江女原本是在中壢區某房仲公司工作，10月14日失聯後，江女的姊姊接獲房仲業者通知，於是向大溪警分局南雅派出所報案，同仁受理後立即通報協尋追查；後來姊姊得知妹妹可能有生命危險，再度報案，同仁馬上通報各單位緊急協尋，並透過手機定位追查江女的下落，直到人獲救之後，姊姊才向警方撤尋。

中壢警分局也表示，江女失蹤之後，姊姊先向大溪警方通報，隨後，房仲業者發現江女的網路銀行一直有登錄失敗的紀錄，於是向中壢警方通報；同仁受理後立即調閱江女的手機定位，但手機已經關機，之後的定位出現在台南、高雄等地，她的機車則出現在龜山、林口一帶，之後便沒有相關軌跡，於是房仲業者又向警政署陳情檢舉，在警方查辦過程中，江女就被救出了，事後受害者家屬也有向警方表達感謝之意，並沒有所謂的「互踢皮球」情況發生。