民進黨擬修選罷法排黑　國民黨譏「打假球」：先從清黨內黑道做起

▲國民黨文傳會副主委林家興。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨團開記者會稱將參照民進黨內規章「公職候選人提名條例」修《選罷法》明定「公職排黑條款」一事，中國國民黨文傳會副主委林家興今（6）日回應稱，民進黨完全執政六年，直到選舉大敗才突然想到要修《選罷法》，過去六年是在裝睡？民進黨如果真有心排黑，就應該先拿出務實辦法將黨內有黑道背景的黨公職先做處理，否則根本是在作秀、打假球。

林家興質疑，民進黨若真心想推動《選罷法》明定公職排黑條款，早於民進黨取得立院多數席次時就可以推動，整整拖了六年不動，直到人民展現怒火讓民進黨選舉大敗，且輿論質疑民進黨人涉黑再度重創選舉聲勢時，才想到要修法，這不是打假球，什麼才是打假球？這不是在為民進黨立委補選參選人吳怡農涉入趙介佑、趙映光等黑道集團人頭黨員等爭議轉移焦點，什麼才是轉移焦點？

此外，林家興強調，民進黨內規「公職候選人提名條例」對涉犯檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、妨害選舉罷免、貪汙等罪者皆需「判刑確定」方能禁止提名；反觀國民黨「黨章」規定為呼應社會高道德標準期待，規定涉犯這些罪只要「一審有罪」便禁止提名，更增列涉犯農漁會賄選、性侵害、與兒少性交易、殺人、重傷害、搶奪強盜、重大侵佔、重大詐欺、重大背信、恐嚇取財與擄人勒贖等重大刑案也比照辦理。若民進黨真的要「排黑」，是否應該從修改黨內內規、跟進國民黨開始做起？還是民進黨果然是打假球，根本不敢改？

林家興也指出，如果民進黨一定要選舉大敗才想起應該謙卑、才能提出符合人民期待的法案，那麼民眾應該不介意讓民進黨多輸幾次，直到民進黨徹底反省改進，成為符合人民期待的政黨為止。