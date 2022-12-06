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待業男遭譏「沒本事」持登山杖打死妻　躲過殺人罪關鍵曝光

▲桃園市劉姓男子今年9月間遭妻子怒嗆「沒本事拿錢回家」，竟手持登山杖活活打死范姓妻子，圖為案發現場。（資料照／民眾提供）

▲劉姓男子今年9月間遭妻子怒嗆「沒本事拿錢回家」，竟手持登山杖活活打死范姓妻子。（資料照／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市待業中的劉姓男子今年9月間與范姓妻子口角，卻遭嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，劉怒持登山杖將其痛毆致死，劉男事後伴屍10小時，最後在友人陪伴下跑到台北市自首；桃園地檢署審理時，劉男辯稱是妻子有意離婚並爭奪家產才心生不滿，亦坦承持登山杖毆打妻子，導致引發橫紋肌溶解併發代謝性衰竭死亡，桃檢偵結依傷害致死罪嫌提起公訴。

檢警調查，設籍中壢區43歲的劉姓男子今年9月14日至15日中午期間，因向39歲的范姓妻子要錢遭拒，妻怒嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」，劉男一時惱怒，隨手持登山杖痛毆妻子，不顧其倒地仍未停手，持續毆打至其一動不動，發現妻子已無呼吸心跳。

劉男發現闖禍後在住處伴屍10餘小時，翌日上午在友人陪同下，遠赴台北市大安警分局自首，大安分局根據案發現址通知中壢警方處理，中壢分局鑑識人員現場勘驗，並將劉男押解回中壢警方偵訊，劉男坦承犯案，桃檢以劉男犯嫌重大且有逃亡之虞向桃園地院聲請羈押獲准。

▲桃園市劉姓男子今年9月間以登山杖將范姓妻子毆打致死，警方現場蒐證後請葬儀社將遺體送往中壢殯儀館。（資料照／民眾提供）

▲劉男以登山杖將妻子毆打致死，警方現場蒐證後請葬儀社將遺體送往中壢殯儀館。（資料照／民眾提供）

桃檢調查，劉男犯案後主動向北市大安警分局自首，涉犯傷害致死罪嫌，檢方複訊時坦承失手打死妻子等犯行，因曾受有期徒刑，5年內再犯屬於累犯應加重其刑，檢察官根據殺人與傷害之區別，劉男下手時以四肢身體等處毆打，主觀上沒有故意殺人之犯意，因與被害人故因感情不睦且衝突不斷，惟查並無深仇，尚無取被害人性命之動機，被害人傷勢以四肢為重，劉男無可預見毆打累加傷勢導致死亡之結果，無證據足認有殺害被害人之意，檢方偵結依傷害致死罪嫌提起公訴。

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