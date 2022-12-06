後車箱沒關沒開！遇臨檢逃逸　5分鐘被逮「這身分曝光」車上還有毒

▲桃園市陳姓男子5日凌晨開車行經龍潭區大同路段時，因行李箱未關引發巡邏員警注意示意受檢，但卻拒絕受檢加速逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子5日凌晨獨自駕車外出，行經龍潭區大同路時，因行李箱後車蓋未關起，引起員警注意示意停車受檢，陳一度佯裝停車，卻趁員警下車靠近時加速逃逸，員警追逐期間呼叫線上警網協助圍捕，所幸在優勢警力圍捕下5分鐘就將陳逮捕，但陳男拒不下車，員警擊破車窗將其拉出車外，在車上起出微量毒品。員警查出陳男因竊盜案遭桃園地檢署通緝中，全案依竊盜、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警分局指出，龍潭派出所警員唐明聰、高維邦昨天凌晨執行威力掃蕩勤務，行經龍潭區大同路段時，發現前方等待紅燈白色轎車後行李箱未關，見警車經過時卻刻意靠邊閃躲佯裝停車，警車靠近時，員警下車欲上前盤查卻加速逃離，員警直覺有異立即尾隨，並通報線上警網協助圍捕。

▲桃園市陳姓男子5日凌晨開車行經龍潭區大同路段時，因拒絕受檢加速逃離，最後仍以優勢警力圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

過程中警方數度鳴笛示意停車受檢，但白色轎車卻加速逃逸，員警最後仍以優勢警力在5分鐘左右將其攔截，陳姓男子拒絕下車受檢，員警敲破車窗將44歲的陳姓男子拉下車，查出是竊盜通緝犯，並在其車上起出微量毒品。



據指出，陳男因案遭桃檢發布通緝，且身上攜帶毒品，為規避警方盤查才鋌而走險，偵訊後依竊盜通緝、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦，並持續追查陳男是否有涉及其他案件；龍潭警方強調，九合一選舉後，為維護轄區治安，查緝打擊各類非法犯罪，針對易發生各類犯罪情事時段及熱點，特別規劃加強威力掃蕩勤務，以有效杜絕各類案件發生。

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