撩妹碰壁「剪刀猛刺13洞」殺死正義哥　男判11年...仍喊判太重

記者黃哲民／台北報導

北市男子趙志仁去年在萬華區艋舺公園搭訕陌生女子被拒，推倒對方出氣後，1位蔡姓男子見義勇為將他推倒制止，趙2度跑去賣場各買2把利剪折返，涉將蔡男臀腿刺出13個洞，導致蔡男大出血不治。一審依殺人罪判趙男12年徒刑，上訴後，高院二審今改依傷害致死罪判刑11年，趙男還押時聲稱「我不是要讓他（蔡男）死，判得過重了！」

▲趙志仁（左）撩妹碰壁推人出氣，涉持利剪刺傷勸阻的正義哥蔡男奪命。（圖／記者黃哲民攝）

判決指出，去年（2021年）11月12日，在工地當臨時工的趙男（49歲，在押），當晚8點多在艋舺公園與多人喝酒時，突然拉住1位陌生女子搭訕，但被對方拒絕，趙男竟蠻橫推倒對方，蔡男見狀插手勸阻，趙男亮出1把水果刀嗆聲，圍觀眾人連忙制止，拉開2人並取走趙男的刀子。

趙男上前推擠蔡男挑釁反被蔡男當眾推倒，為了扳回顏面，趙男跑到附近1家賣場買2把利剪折返，趁隙刺傷蔡男臀部流血，蔡男疼得起身繞圈子，嘴裡說不要緊、不必去看醫生，見趙男再度被眾人奪刀壓制，蔡男憤而拿啤酒瓶敲趙男腦袋回敬。

趙男暴怒，掙脫後又去買2把利剪折返，這次朝著蔡男腰部以下毫不留情猛戳，甚至整支利剪刀刃都插入蔡男體內，旁人全嚇壞、不敢靠近，蔡男負傷推不開趙男，最後臉色發白不支倒地、躺在血泊中。趙男趁眾人報警叫救護車之際，逕自到附近派出所自首，比派出所警員接獲通報的時間早了1分鐘。

蔡男因左右大腿與臀部共遭刺傷至少13個洞，造成大出血而缺氧休克，送醫緊急動手術搶救仍不幸喪命。趙男到案被羈押至今，始終否認意圖殺害蔡男，辯稱只想教訓對方，也沒攻擊對方要害，不知這樣會出人命。

一審認定趙男第2次買利剪折返時，傷害犯意已升級為殺人犯意，且第2次持利剪攻擊蔡男時，不但越刺越狂，「插進去又抽回來」，且幾乎沒停手，可見趙男因遭酒瓶砸頭而盛怒起殺機，若只想教訓對方，輕輕劃傷就可，何況趙男有持剪刀傷人被判刑前科，更因犯下傷害等罪，去年1月底剛出獄。

一審指趙男僅因細故就殺人，手段兇殘，不但不認罪，還推稱蔡男先挑釁，可見趙男毫無悔意、犯後態度不佳，雖符合自首減刑條件，仍依殺人罪判刑12年、褫奪公權6年。趙男本案另因揮舞剪刀刺傷企圖勸架的陳姓男子手臂，被依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元，此部分已先定讞。