　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撩妹碰壁「剪刀猛刺13洞」殺死正義哥　男判11年...仍喊判太重

記者黃哲民／台北報導

北市男子趙志仁去年在萬華區艋舺公園搭訕陌生女子被拒，推倒對方出氣後，1位蔡姓男子見義勇為將他推倒制止，趙2度跑去賣場各買2把利剪折返，涉將蔡男臀腿刺出13個洞，導致蔡男大出血不治。一審依殺人罪判趙男12年徒刑，上訴後，高院二審今改依傷害致死罪判刑11年，趙男還押時聲稱「我不是要讓他（蔡男）死，判得過重了！」

▲▼趙志仁（左）撩妹碰壁推人出氣，涉持利剪刺傷勸阻的正義哥蔡男奪命。（圖／記者黃哲民攝）

▲趙志仁（左）撩妹碰壁推人出氣，涉持利剪刺傷勸阻的正義哥蔡男奪命。（圖／記者黃哲民攝）

判決指出，去年（2021年）11月12日，在工地當臨時工的趙男（49歲，在押），當晚8點多在艋舺公園與多人喝酒時，突然拉住1位陌生女子搭訕，但被對方拒絕，趙男竟蠻橫推倒對方，蔡男見狀插手勸阻，趙男亮出1把水果刀嗆聲，圍觀眾人連忙制止，拉開2人並取走趙男的刀子。

趙男上前推擠蔡男挑釁反被蔡男當眾推倒，為了扳回顏面，趙男跑到附近1家賣場買2把利剪折返，趁隙刺傷蔡男臀部流血，蔡男疼得起身繞圈子，嘴裡說不要緊、不必去看醫生，見趙男再度被眾人奪刀壓制，蔡男憤而拿啤酒瓶敲趙男腦袋回敬。

趙男暴怒，掙脫後又去買2把利剪折返，這次朝著蔡男腰部以下毫不留情猛戳，甚至整支利剪刀刃都插入蔡男體內，旁人全嚇壞、不敢靠近，蔡男負傷推不開趙男，最後臉色發白不支倒地、躺在血泊中。趙男趁眾人報警叫救護車之際，逕自到附近派出所自首，比派出所警員接獲通報的時間早了1分鐘。

蔡男因左右大腿與臀部共遭刺傷至少13個洞，造成大出血而缺氧休克，送醫緊急動手術搶救仍不幸喪命。趙男到案被羈押至今，始終否認意圖殺害蔡男，辯稱只想教訓對方，也沒攻擊對方要害，不知這樣會出人命。

一審認定趙男第2次買利剪折返時，傷害犯意已升級為殺人犯意，且第2次持利剪攻擊蔡男時，不但越刺越狂，「插進去又抽回來」，且幾乎沒停手，可見趙男因遭酒瓶砸頭而盛怒起殺機，若只想教訓對方，輕輕劃傷就可，何況趙男有持剪刀傷人被判刑前科，更因犯下傷害等罪，去年1月底剛出獄。

一審指趙男僅因細故就殺人，手段兇殘，不但不認罪，還推稱蔡男先挑釁，可見趙男毫無悔意、犯後態度不佳，雖符合自首減刑條件，仍依殺人罪判刑12年、褫奪公權6年。趙男本案另因揮舞剪刀刺傷企圖勸架的陳姓男子手臂，被依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元，此部分已先定讞。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
蘋果爆開第3家直營店！　落腳這縣市
民眾連夜逃出廣州！　國道擠爆、露宿車站畫面曝
1200元月票續推！　上路時間曝光
高顏值情侶等捷運！他「腳下一看」超震驚　網友喊：可以嫁
快訊／台南市政大樓男墜樓　頭部破裂當場死亡
王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　他曝「最大致命原因」
拿性愛片逼學妹%17次！　色學長喊：多P扣3次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遙控綁架簽賭組頭兒子勒贖6千萬　逃14年遭逮判刑5年定讞

蛇行拒捕！大陸鐵殼船8天2次撈過界　台中海巡逮27人

行動不便婦家中客廳跌倒　女兒上班趕不回！焦急求助警解危

台南市府大樓驚傳墜樓　死者為40歲教育局員工...死因待查

新北視障男獨攀「谷關七雄」　遇夜受困求助消防局獲救

買票賄選遭約談...選後才到案！　落選鎮代候選人5萬交保

資源回收桶忘刪！綠夫翻出情侶裝合照　見妻「反應」痛心提告

快訊／台南市政大樓驚傳墜樓案　男子當場頭部破裂死亡

撩妹碰壁「剪刀猛刺13洞」殺死正義哥　男判11年...仍喊判太重

拿性愛片逼％17次！學校司令台硬上學妹　狼學長色喊：多P扣3次

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

遙控綁架簽賭組頭兒子勒贖6千萬　逃14年遭逮判刑5年定讞

蛇行拒捕！大陸鐵殼船8天2次撈過界　台中海巡逮27人

行動不便婦家中客廳跌倒　女兒上班趕不回！焦急求助警解危

台南市府大樓驚傳墜樓　死者為40歲教育局員工...死因待查

新北視障男獨攀「谷關七雄」　遇夜受困求助消防局獲救

買票賄選遭約談...選後才到案！　落選鎮代候選人5萬交保

資源回收桶忘刪！綠夫翻出情侶裝合照　見妻「反應」痛心提告

快訊／台南市政大樓驚傳墜樓案　男子當場頭部破裂死亡

撩妹碰壁「剪刀猛刺13洞」殺死正義哥　男判11年...仍喊判太重

拿性愛片逼％17次！學校司令台硬上學妹　狼學長色喊：多P扣3次

HONDA「喜美兄弟車」油耗破20km／L！顏值帥氣預約今年見

全台唯一！教室走廊ＰＵ跑道　古蹟校園跑步「雨天照常上課」

遙控綁架簽賭組頭兒子勒贖6千萬　逃14年遭逮判刑5年定讞

有家族病史者沒抽菸也可能罹肺癌　埔榮籲參加LDCT及早揪病灶

北教大音樂系獨招不採學習歷程　教長：不符招生設計將撤銷獨招

蛇行拒捕！大陸鐵殼船8天2次撈過界　台中海巡逮27人

沙烏地考慮和埃及、希臘申辦2030世足　放話「絕對砸大錢」蓋球場

「2024郭侯配是餿主意」　沈富雄分析：說這個的人很有問題

小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美

破網後雙手指向天空　英格蘭拉許福特梅開二度致敬癌逝摯友

女星梅根飛上枝頭變英國王妃 尷尬情史遭爆前任是A片男星...

社會熱門新聞

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

求歡被妻拒絕8次　丈夫硬來下場GG

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

性愛片逼淫17次！　狼學長：多P扣3次

台南市政大樓驚傳墜樓案男子當場死亡

女店員偷錢被逮　派出所竟想奪槍

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車擋風玻璃全毀

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

萬芳交流道事故！19歲女撞翻外側車

館長大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨：支持偵辦

即／高雄轎車「四輪朝天」半毀　2人受困

蔡英文「論文門」案現轉折　1984年LSE博士論文原本將首度現身法庭

即／石門里長自撞電線桿不治

新北市再增1處「區間測速」　16處科技執法也上路

更多熱門

相關新聞

即／馬國女大生追夢魂斷台灣　「男友」遭起訴　

即／馬國女大生追夢魂斷台灣　「男友」遭起訴　

24歲馬來西亞蔡姓女大生遭30歲陳柏諺殺害，陳嫌稱，與蔡女交往5天不滿女方狂花他的錢，10月13日雙方爆發口角，因此痛下殺手殺害，他第一時間向警供稱是「加工自殺」、「嚇嚇她」，而蔡女解剖報告顯示，頸部有瘀傷，骨頭出現裂痕，推翻其謊言。士林地檢署如火如荼偵辦，火速偵結，今（29日）依殺人罪提起公訴。

曾與陳時中同場　檢建議羈押威震吳明達

曾與陳時中同場　檢建議羈押威震吳明達

亂棍猛打前妻斷氣！死因曝光逃過殺人罪

亂棍猛打前妻斷氣！死因曝光逃過殺人罪

軍人買槍彈殺前女友　無期徒刑定讞

軍人買槍彈殺前女友　無期徒刑定讞

勒斃債主棄屍深山　司機設局洗劫判20年

勒斃債主棄屍深山　司機設局洗劫判20年

關鍵字：

殺人傷害致死正義哥撩妹搭訕自首

讀者迴響

熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

天后闆妹被爆「買千萬名牌卻賣山寨包」

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面