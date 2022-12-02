被害人變通緝犯！台中男控烏龍辦案　桃園地檢署回應了

▲蕭男遭誤認成詐團成員，被警方上銬押送到桃園地檢署。（圖／當事人提供）

記者白珈陽、沈繼昌／台中桃園報導

台中蕭姓男子指控，桃園地檢署未經查證就把他當作詐騙集團成員，還將其列為通緝犯，把他上銬押至桃園地檢，而檢察官看見真正犯嫌照片與蕭男並不相像，當庭承認「一場烏龍」，才向蕭男道歉，並致歉是送審的檢察官「草率辦案」；對此，桃園地檢署回應，承辦檢察官依法發布通緝，過程並無瑕疵，而當日是由該檢察官親自對蕭男訊問，不可能有媒體所述的「（另一名）檢察官當場對於指揮偵辦的檢察官『草率辦案』感到抱歉」的情況。

桃園地檢署2日晚間6時許發出聲明，該案件是該署檢察官許致維偵辦詐騙集團向上溯源的案件，現由許檢察官依法指揮偵辦中，尚未偵結。許檢察官為查證詳情，先囑警調閱訂房資料及監視錄影畫面，比對其他相關事證後，認為有訊問當事人必要，乃依法傳喚、拘提蕭姓當事人。

桃園地檢署指出，因蕭姓當事人均未到案說明，為詳細查證，始依法發布通緝，過程並無瑕疵；況且，蕭姓當事人到案當日即由許檢察官親自訊問，不可能有報導所稱檢察官當場「並對於指揮偵辦的檢察官『草率辦案』感到抱歉」之情況，為避免報導造成外界誤解，特此說明。本案仍持續由檢察官秉持勿枉勿縱原則，依法偵辦。

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針對桃檢的回應，蕭男說，當時負責問他的檢察官，在確認他並非詐團成員後，親口以第三人稱的方式向他表示「可去向地檢署申訴該名承辦檢察官」，還說「怎麼會僅憑名字就去辦案，很草率」，故他認為問訊的檢察官與許姓檢察官為不同人。

蕭男表示，無辜被當成通緝犯，還被警方上銬帶走，「這件事情已經造成我與我家人的身心恐懼，自從發生後我沒有好好的睡過覺，還要承受公司與住戶的異樣眼光與輿論」，他已將相關資料備妥，明日會找立委陳情，盼還給他一個公道。