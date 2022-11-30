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社會 社會焦點 保障人權

3歲男童遭虐慘死「生殖器潰爛」　無照保母夫妻更一審判決出爐

記者黃哲民／台北報導

基隆婦人劉庭妌與丈夫張竣堯2020年受託照顧年僅3歲的陳姓男童，不滿陳童父母拖欠每月2萬4000元保母費，竟涉聯手毒打、踩踏陳童全身出氣，還故意讓他餓肚子，陳童受虐4個月傷重不治，一審依成年人故意對兒童傷害致死罪，判劉、張2人各12年與12年6月徒刑，上訴後，高院更一審今改判2人各11年8月與12年4月徒刑，可上訴。

▲▼無照保母劉庭妌不滿被積欠保母費，涉遷怒2歲男童凌虐致死。（圖／記者黃哲民攝）

▲無照保母劉庭妌（左）不滿被積欠保母費，涉遷怒2歲男童凌虐致死。（圖／記者黃哲民攝）

在押的劉女今被提訊到庭聆判，還押時不發一語。她並無保母證照，仍於2020年5月24日起，在當時基隆市住處受託全日照顧陳童，每月收費2萬4000元，由於她還得照料自己2名年幼子女與其他數名托育幼兒，張男也會幫忙照顧。

不過在夜市擺攤的陳童父母沒依約準時匯款支付保母費，劉女涉遷怒年僅2歲的陳童，常對陳童拳打腳踢，或拿拖鞋、玩具車、衣架或「愛的小手」，對陳童砸頭與毒打全身，甚至用腳踩踏陳童腹部，張男嫌陳童哭鬧，也涉跟著動粗，還故意不讓陳童吃飽。

陳童受虐期間度過3歲生日，因慢性營養不良，身高僅92公分、體重12公斤，遠遠落後同齡男童，加上劉女和張男打傷陳男從不送醫，以致陳童全身累積多處瘀挫傷，頭臉、胸腹更因受創引發顱內出血、肝臟胰臟挫傷與腹血，同年（2020年）9月25日下午2點傷重休克斷氣。

劉女這時才警覺出事，撥打119叫救護車將陳童送醫，但救護人員發現陳童身體僵硬、已無生機，沒送醫並通報警方將劉女和張男送辦。檢方解剖驗屍，赫見陳童遺體內外傷痕累累，甚至「小雞雞」遭連續施暴而潰爛，慘狀令人髮指，陳童父母憤而提告。

劉女和張男在一審否認凌虐，辯稱僅用手「輕拍」頭頂、以玩具車「輕敲」頭部或用愛的小手、衣架「輕打」手心、胸口，有時會伸手打耳光，用意是教導、管束陳童，他們確實因被拖欠保母費而感受極大經濟壓力，但絕沒虐打出氣，他們還帶陳童出去玩，陳童因胃口不好所以比較瘦，並非被故意餓肚子。

一審指劉、張2人在警詢與偵查時認錯，審理時卻翻供，加上2人通訊軟體對話紀錄顯示，劉女抱怨陳父對催促付費的訊息已讀不回，怒放話「餓死不管（關）我的事」，張男附和「給錢才給吃」等語，代表2人惡性重大、毫無悔意，依成年人故意對兒童傷害致死罪判劉女12年徒刑，張男有強盜、吸毒等前科，出獄5年內再犯罪，被依累犯規定加重判刑12年6月。

檢方上訴二審認為應改依殺人罪論處，二審認為劉、張2人遷怒毫無反抗能力的陳童施暴、凌虐，導致陳童無辜喪生，但2人在二審改口認罪，已有悔意，酌減改判2人各11年6月與12年徒刑。經最高法院發回更審，高院更一審今改判2人各11年8月與12月4月徒刑，仍可上訴。

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