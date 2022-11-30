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社會 社會焦點 保障人權

虎媽命乾女兒跪地吃飯「鐵尺毆打」　辯只體罰沒凌虐...下場出爐

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲虎媽找女員工的10歲女兒和自己女兒同住作伴，卻親手虐死對方。（示意圖／CFP）

記者黃哲民／台北報導

基隆1名擺攤賣雞肉的劉姓婦人，2018年讓女員工的10歲女兒到她家同住與她女兒作伴，劉婦卻扮起「虎媽」不時以吃飯太慢、不寫功課等理由虐打女童，僅8個月就將女童打得顱內出血、送醫開刀搶救仍不治，劉婦聲稱將女童視如己出，辯稱僅體罰但絕沒凌虐，最高法院不採信，依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年定讞。

劉婦的女兒就讀國小，她得知1名女員工有個10歲吳姓女兒，可以和她女兒作伴，徵得女員工同意後，2018年8月將吳姓女童帶回新北市住處同住，不只轉學和她女兒一起上課，還要女童喊她「乾媽」。

不過同年10月底，小學四年級的吳女被師長發現，右眼遭打傷成熊貓眼，仔細檢查發現她左腕左肘、左腳底板與右踝都有傷疤，吳女才說出是遭乾媽用鐵尺所打，之後於隔年（2019年）2月間，吳女又被師長發現後頸紅腫、雙膝受傷結痂，吳女說乾媽要她跪地吃飯所致，校方通知社工持續關懷。

但吳女的母親接獲學校通知，不敢聲張反抗，她丈夫為重度智能障礙，全靠她微薄薪資養家，吳女求助無門，2019年3月4日凌晨3點多，因反覆遭劉婦毆打、施暴累積傷勢發作、女童在劉家倒地不起，劉婦慌忙送醫急救，醫生發現女童顱內出血、意識不清，緊急開刀移除血塊，但仍於同月24日凌晨傷重不治。

檢方解剖驗屍赫見吳女遺體不僅頭部有急性與慢性顱內出血，全身也多處傷痕累累，查出劉婦動輒虐打的惡行，劉婦不認錯，辯稱將吳女視如己出，因吳女吃飯太慢還偷偷倒掉飯菜，加上吳女不聽話寫作業，她曾打耳光或以鐵尺打腳底板體罰，絕沒凌虐，吳女的熊貓眼是遭冰箱製冰盒掉落砸傷。

法官依法醫鑑定與台大醫院鑑定結果，認定吳女不是自然死亡，呈現許多明顯兒虐症狀，且瘦弱發育不良，校方師長也證稱，吳女生前曾說被「乾媽」要求腰背挺直的立跪方式吃飯，還被打耳光，身上的傷多半是「乾媽」嚴格管教所致，吳女甚至被體罰而短暫離家出走，劉婦還跟警方爭執只能算「走失」，也向校方承諾不會再打小孩。

法官認定，劉婦是本案唯一會對吳女施暴的人，吳女倒地送醫前還出現癲癇發作症狀，鑑定認為這是反覆遭毆打、舊傷未癒又添新傷所致，已達凌虐程度而非合理懲戒，更是吳女喪命主因，劉婦的狡辯不足採信，也不符合自首減刑條件，一、二審均依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年，最高院駁回劉婦上訴，全案定讞。

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